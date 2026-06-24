В Україні готують масштабне перезавантаження політики щодо внутрішньо переміщених осіб, яке охопить різноманітні аспекти – від житла для переселенців до цифрових сервісів їхньої підтримки.

Що зміниться для ВПО з 1 липня 2026 року, які нові правила будуть діяти та що відомо про оновлену модель підтримки, яку готує держава – читайте в матеріалі.

Скільки ВПО в Україні

Зараз дивляться

Як в Україні запускають єдину систему підтримки ВПО

Житло для ВПО з ТОТ: як працює програма

Нові правила для ВПО

Кабмін продовжив строк компенсації за розміщення ВПО до 90 днів

Скільки ВПО в Україні

За даними Мінсоцполітики, станом на літо 2026 року в Україні налічується близько 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб.

Водночас понад 4,3 млн українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Із них понад 73% – це жінки та діти.

У міністерстві наголосили, що Україна наразі працює над планом реагування на можливе завершення режиму тимчасового захисту українців в інших країнах та проводить відповідні відкриті громадські консультації.

Паралельно з внутрішньою політикою держава працює і з українцями за кордоном. Так, триває розвиток Мережі єдності для українців за кордоном: перші Центри вже працюють в Берліні та Стокгольмі.

Як в Україні запускають єдину систему підтримки ВПО

Україна готує Національну житлову стратегію для понад 550 тис. сімей, які втратили житло через війну.

Документ передбачає, зокрема, виплати на оренду житла, створення муніципального житлового фонду, продовження програм житлових ваучерів для ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю внаслідок війни та інших вразливих категорій населення.

Крім того, уряд розглядає надання житлових сертифікатів для сімей, чиє житло було зруйноване, компенсацію за пошкоджене житло та розвиток програм доступного іпотечного кредитування.

За попередніми оцінками, регіони мають щороку забезпечувати житловими рішеннями щонайменше 10% від наявної потреби. Уряд розраховує, що це дозволить перейти від окремих програм допомоги до комплексної житлової політики для українців, які постраждали від війни.

Паралельно уряд уже схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб до 2030 року, яка має доповнити майбутню Національну житлову стратегію.

Документ вперше визначає єдиний маршрут підтримки ВПО від моменту вимушеного переїзду до інтеграції в новій громаді або добровільного повернення додому та передбачає нові підходи до житла, працевлаштування і соціальної адаптації.

Зокрема, передбачено створення координаційної платформи для підтримки ВПО за участю державних органів, громадських та міжнародних організацій, а також запуск єдиної цифрової платформи для отримання послуг і зворотного зв’язку від переселенців.

Крім того, планується посилити роботу транзитних центрів та розвивати персональні маршрути підтримки ВПО, житлові програми, працевлаштування й можливості для економічної самостійності внутрішньо переміщених осіб.

Житло для ВПО з ТОТ: як працює програма

У межах державної програми Житло для ВПО з ТОТ єВідновлення вже 3000 українських родин, які виїхали з тимчасово окупованих територій, придбали власне житло за житловими ваучерами.

На першому етапі такі ваучери надали внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Станом на 1 липня 2026 року українці придбали понад 165 тис. кв. м житла у 22 регіонах. Найбільше угод зафіксовано у Київській області – понад 500 родин скористалися ваучерами на суму більш ніж 1 млрд грн. Також серед лідерів Дніпропетровська, Одеська області та Київ.

Близько 87% житла придбано на вторинному ринку, що дозволяє швидко отримати готове помешкання. Понад 88% покупок становлять квартири, ще близько 10% – приватні будинки.

Програма житлових ваучерів для переселенців з ТОТ працює на відкритому ринку житла, дозволяючи родинам самостійно обирати, де жити, тоді як держава забезпечує фінансову підтримку.

Прем’єрка Юлія Свириденко зауважила, що загалом на участь у програмі подано понад 41 тисячу заяв. Більше 33 тисяч із них уже розглянули та погодили місцеві комісії.

На першому етапі фінансування погоджено 3296 заявок на бронювання житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн. Це свідчить про масштабування державної програми підтримки житла для ВПО з тимчасово окупованих територій.

Окремо уряд також розширює інструменти підтримки житлом внутрішньо переміщених осіб.

Так, Кабінет Міністрів України затвердив новий механізм, який дозволить громадам за підтримки держави створювати фонд тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб у сільській місцевості.

Ініціатива спрямована на розширення доступу до тимчасового житла для ВПО у сільських громадах та підвищення швидкості розміщення переселенців.

Нові правила для ВПО

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни, спрямовані на посилення захисту прав внутрішньо переміщених осіб та покращення умов проживання у місцях тимчасового проживання (МТП).

У Мінсоцполітики очікують, що нові рішення забезпечать для ВПО безпечніші та більш комфортні умови проживання, а також – розширять їхню участь у прийнятті рішень на місцях.

Що змінив уряд:

Перед включенням об’єкта до переліку МТП його обов’язково перевірятимуть на відповідність вимогам безпеки та умовам для проживання. Запроваджується чіткий порядок укладення договорів на проживання у МТП, а також визначені підстави для їхнього припинення. У разі переселення мешканців їх мають завчасно письмово повідомляти. Внутрішньо переміщені особи зможуть активніше впливати на рішення через Ради ВПО, зокрема брати участь у розробці місцевих програм підтримки. Для людей, які втратили документи через війну, збільшується строк їх відновлення без втрати державної допомоги – з 60 до 90 днів.

Зазначається, що оновлені правила мають на меті зробити систему підтримки ВПО більш прозорою, передбачуваною та орієнтованою на потреби людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Кабмін продовжив строк компенсації за розміщення ВПО до 90 днів

Також український уряд ухвалив нові рішення щодо соціальної підтримки українців, які постраждали від війни. Зміни стосуються компенсацій за розміщення ВПО, виплат за пошкоджене житло та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

Очікується, що заклади, які прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають більше часу для оформлення компенсації у випадках, коли переселенці втратили документи через війну. Термін надання компенсації збільшили з 60 до 90 днів.

Також для підтвердження пошкодження або руйнування житла тепер можна буде використовувати акт дистанційного обстеження. Очікується, що це спростить доступ українців до програм компенсацій, особливо у районах, де проведення очних перевірок є небезпечним або неможливим.

Крім того, в електронному кабінеті Пенсійного фонду громадяни зможуть переглядати інформацію про призначення компенсацій, причини відмови, розрахунок виплат і вже нараховані суми.

Окремим рішенням уряд затвердив порядок надання субвенцій на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Пріоритет отримають родини, які евакуювалися через війну, втратили житло або повертаються в Україну після перебування за кордоном.

На реалізацію програми у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 млн грн.

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