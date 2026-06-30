У Києві зафіксували погіршення якості повітря. Жителям столиці радять зачинити вікна та мінімізувати перебування на вулиці.

Про це повідомляють КМДА, ДСНС Києва та Укргідрометцентр.

Рівень забруднення повітря у Києві

Карта якості повітря відображає рівень забруднення в різних куточках Києва. Завдяки системі, яка збирає дані з державних станцій, а також громадських, приватних і комерційних датчиків можна побачити актуальну інформацію про ситуацію щодо довкілля.

Зараз дивляться

За інформацією КМДА, станом на 12:00 30 червня в повітрі зафіксовано підвищений рівень пилу та приземного озону. Головна причина стрибка концентрації озону – аномальна спека, яка провокує його активне утворення в нижніх шарах атмосфери.

Як стверджують в Укргідрометцентрі, якість повітря на Київщині погіршилася через пожежі. Супутники зафіксували, що протягом 27–29 червня шлейфи диму вітром відносило на південь від осередків загоряння.

За даними Укргідрометцентру, північно-західний вітер зараз несе до столиці повітря з регіонів, де вирують лісові пожежі. Зокрема, дим іде з боку Чорнобильської зони відчуження.

Синоптики прогнозують сьогодні північний вітер зі швидкістю 5–10 м/с. Через це залишки гару та задимлення можуть періодично зміщуватися в бік Києва та окремих районів області.

У ДСНС Києва додали, що радіаційний фон перебуває у нормі. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, рівень радіації у Києві та області не перевищує природних показників. Лабораторні аналізи проб повітря, відібраних у столиці протягом 26–29 червня, підтвердили, що жодних небезпечних радіонуклідів у ньому немає.

Невдовзі ситуація має покращитися. За попередніми прогнозами, вже 1 липня вітер стихне і поступово змінить свій напрямок, тож дим і гар менше затягуватиме у бік Києва.

Стан повітря в Києві: що варто знати

Дим і дрібний пил від пожеж серйозно загрожують здоров’ю, зазначають в Укргідрометцентрі. Особливо обережними в такі періоди слід бути людям із хворобами серця чи дихальних шляхів, дітям, літнім людям та вагітним жінкам.

Поки якість повітря не покращиться, дотримуйтеся простих правил безпеки:

тримайте вікна зачиненими, щоб гар не потрапляв в оселю;

мінімізуйте перебування на вулиці – обмежте довгі прогулянки та тренування на свіжому повітрі;

пийте більше води, щоб допомогти організму швидше виводити токсини;

запустіть очищувач повітря на повну потужність, якщо маєте його вдома.

Стежити за станом якості повітря в Києві в режимі реального часу можна на сайті Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, а також у мобільному застосунку Київ Цифровий.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.