Щорічна літня відпустка для педагогів викликає чимало запитань. Одне з найпоширеніших, як нараховуються відпускні вчителям та від чого залежить сума виплат.

Попри воєнний стан, порядок розрахунку відпускних для педагогічних працівників не змінився. Проте є нюанси, які варто враховувати під час розрахунку.

Як нараховуються відпускні вчителям, читайте в нашому матеріалі.

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Як нараховуються відпускні вчителям у 2026 році

Нарахування відпускних вчителям відбувається за загальними правилами, відповідно до постанови № 100.

Для цього роботодавець визначає середню заробітну плату працівника за розрахунковий період, після чого множить її на кількість календарних днів відпустки.

Розрахунковим періодом є 12 календарних місяців, що передують місяцю початку відпустки. Якщо педагог працює у закладі менше року, середню зарплату визначають за фактично відпрацьований час.

Під час розрахунку враховують більшість виплат, які отримував працівник, зокрема:

посадовий оклад;

надбавки та доплати;

премії, якщо вони входять до фонду оплати праці;

інші виплати, які відповідно до Порядку № 100 враховуються під час обчислення середньої заробітної плати.

Як порахувати відпускні вчителю

Після визначення середньоденної зарплати її множать на кількість календарних днів відпустки.

Припустимо, після всіх розрахунків бухгалтерія визначила, що середньоденна заробітна плата вчителя становить 635 грн. Якщо педагог має право на щорічну відпустку тривалістю 56 календарних днів, то суму відпускних розрахують так:

635 грн × 56 днів = 35 560 грн

Отже, за таких умов вчителю буде нараховано 35 560 грн відпускних. Водночас із цієї суми, відповідно до законодавства, утримують податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, тому фактична сума, яку працівник отримає на руки, буде меншою.

Коли виплачують відпускні вчителям

Відповідно до статті 21 Закону України Про відпустки, роботодавець має виплатити відпускні не пізніше ніж за три календарні дні до початку відпустки.

Якщо кошти не надійшли у визначений строк, працівник має право звернутися до адміністрації закладу освіти із вимогою пояснити причину затримки.

Розмір відпускних у різних педагогів відрізняється. На кінцеву суму впливають:

розмір посадового окладу;

педагогічне навантаження;

встановлені надбавки та доплати;

премії, які враховуються під час обчислення середньої зарплати;

тривалість щорічної відпустки.

Саме тому навіть працівники однієї школи можуть отримати різні суми відпускних, якщо їхній рівень оплати праці або навантаження відрізняються.

Як розрахувати кількість днів відпустки вчителям

Правила надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів для керівників закладів освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників визначені постановою № 346.

Але, якщо працівник звільняється, відпрацювавши менше ніж 10 місяців, компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки виплачують пропорційно часу, який він фактично відпрацював.

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