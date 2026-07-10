Під час нічної атаки на Україну 10 липня російські війська застосували 137 ударних безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 10 липня: що відомо

У ніч на 10 липня (з 18:00 9 липня) російські війська атакували Україну 137 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та дронами-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів Орла, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованої частини Донецької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили або приглушили 114 ворожих безпілотників різних типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Ще на чотирьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Зокрема, уночі проти 10 липня російські війська атакували Валки Богодухівського району Харківської області ударними безпілотниками.

За словами Олега Синєгубова, після влучання ворожого БпЛА виникла пожежа. Також пошкоджено п’ять приватних будинків та дві господарські споруди.

Наразі відомо, що внаслідок атаки загинула 50-річна жінка. Ще одна постраждала — 23-річна жінка — госпіталізована до лікарні.

Крім того, 27-річний чоловік та 18-річний хлопець дістали гостру реакцію на стрес.

Станом на ранок атака тривала — у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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