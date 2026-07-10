Во время ночной атаки на Украину 10 июля российские войска применили 137 ударных беспилотников разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 10 июля: что известно

В ночь на 10 июля (с 18:00 9 июля) российские войска атаковали Украину 137 ударными беспилотниками типа Shahed, в том числе реактивными, а также дронами Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.

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Запуски производились из районов Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированной части Донецкой области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили или приглушили 114 вражеских беспилотников разных типов на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 16 локациях.

Еще на четырех локациях зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.

В частности, в ночь на 10 июля российские войска атаковали Валки Богодуховского района Харьковской области ударными беспилотниками.

По словам Олега Синегубова, после попадания вражеского БпЛА возник пожар. Также повреждены пять частных домов и две хозяйственные постройки.

Известно, что в результате атаки погибла 50-летняя женщина. Еще одна пострадавшая – 23-летняя женщина – госпитализирована в больницу.

Кроме того, 27-летний мужчина и 18-летний парень получили острую реакцию на стресс.

По состоянию на утро атака продолжалась – в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 598-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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