Ночная атака на Украину 10 июля: РФ запустила 137 дронов, ПВО сбила большинство целей
Во время ночной атаки на Украину 10 июля российские войска применили 137 ударных беспилотников разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 10 июля: что известно
В ночь на 10 июля (с 18:00 9 июля) российские войска атаковали Украину 137 ударными беспилотниками типа Shahed, в том числе реактивными, а также дронами Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.
Запуски производились из районов Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированной части Донецкой области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили или приглушили 114 вражеских беспилотников разных типов на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 16 локациях.
Еще на четырех локациях зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.
В частности, в ночь на 10 июля российские войска атаковали Валки Богодуховского района Харьковской области ударными беспилотниками.
По словам Олега Синегубова, после попадания вражеского БпЛА возник пожар. Также повреждены пять частных домов и две хозяйственные постройки.
Известно, что в результате атаки погибла 50-летняя женщина. Еще одна пострадавшая – 23-летняя женщина – госпитализирована в больницу.
Кроме того, 27-летний мужчина и 18-летний парень получили острую реакцию на стресс.
По состоянию на утро атака продолжалась – в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 598-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.