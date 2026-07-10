14 липня Міжурядова конференція Європейського Союзу має затвердити рішення послів ЄС щодо відкриття шостого переговорного кластера в межах переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Відкриття шостого кластера переговорів про вступ України до ЄС

За словами Качки, підготовчий орган Ради Євросоюзу погодив рішення про відкриття шостого переговорного кластера щодо членства України в ЄС.

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– Кластер 6 особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки. Спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співпраця у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Тепер ми з нетерпінням чекаємо офіційного рішення 14 липня, – написав він в мережі Х 10 червня.

Згідно зі звітом Європейської комісії за 2025 рік, Україні ще необхідно виконати низку рекомендацій.

Зокрема, йдеться про досягнення прогресу у сфері перевірки іноземних інвестицій, подальшу гармонізацію законодавства відповідно до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко прокоментувала відкриття шостого кластеру переговорів щодо вступу України до ЄС.

– Комітет постійних представників держав-членів ЄС погодив відкриття переговорів з Україною за Кластером 6 Зовнішні відносини. Це дає нам змогу перейти до практичної роботи над умовами вступу за новим напрямом переговорного процесу, – зазначила прем’єрка.

За словами Свириденко, кластер об’єднує напрями, які нині є стратегічно важливими для безпеки України та всієї Європи.

Йдеться про зовнішню політику, безпеку й оборону, торгівлю, гуманітарну допомогу, а також співпрацю у сфері розвитку.

Прем’єрка наголосила, що рівень узгодженості України з рішеннями та заявами ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики досяг 98%. Саме таку оцінку наведено у звіті, підготовленому для Європейської комісії.

– Вдячна всім державам-членам ЄС за спільну роботу та підтримку. Очікуємо офіційного відкриття на Міжурядовій конференції 14 липня, – сказала Свириденко.

Нагадаємо, 15 червня всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодили відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови до ЄС.

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