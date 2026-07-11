Командир 155 окремої механізованої бригади Анна Київська Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби після того, як правоохоронці розпочали розслідування щодо побиття військовослужбовців у підрозділі.

Про це повідомило оперативне командування Північ.

Командир 155 бригади залишив частину: що відомо

В оперативному командуванні повідомили, що правоохоронні органи проводять слідчі дії за фактом побиття військовослужбовців у 155 окремій механізованій бригаді.

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У командуванні наголосили, що надають слідчим повну підтримку та сприяють прозорому розслідуванню.

– ОК Північ надає правоохоронцям всебічну підтримку і сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством, – заявили в оперативному командуванні.

На час розслідування військовослужбовців, щодо яких проводяться слідчі дії, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Водночас командир бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби. Наразі його місцеперебування встановлюють.

За інформацією hromadske з посиланням на джерела у правоохоронних органах, поліція затримала дев’ятьох військовослужбовців бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих, за даними видання, є командир одного з батальйонів 155-ї бригади.

Журналісти також повідомляють, що у червні семеро чоловіків нібито викрали двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. Слідство перевіряє можливу причетність до цього військовослужбовців 155 бригади.

Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду Анна Київська у лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку Скеля.

Напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про перші результати перевірки можливих випадків насильства у 425 окремому штурмовому полку Скеля.

Правоохоронці затримали військовослужбовця, якого підозрюють у побитті військового капелана та підполковника на Харківщині. За даними слідства, один із конфліктів стався поблизу Ізюмського району, інший — у Барвінковому.

У ДБР також заявили, що продовжують перевіряти інші можливі факти фізичного насильства, незаконного позбавлення волі, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку Скеля.

Джерело : Громадське

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