Російська ракета, якою війська ворог атакував Київ уночі проти 9 липня, була споряджена шрапнеллю, що створило додаткову небезпеку для цивільного населення.

Про це повідомив голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов.

Росіяни обстріляли Київ ракетами зі шрапнеллю

За його словами, через застосування такого типу озброєння уламками були пошкоджені автомобілі та житлові будинки.

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Проте на момент удару вулиця була майже безлюдною, мешканці не перебували біля вікон, що допомогло уникнути поранень безпосередньо в зоні ураження.

Ковтунов зазначив, що у Дарницькому районі столиці вже відновили рух транспорту. Наразі тривають роботи з відновлення асфальтового покриття.

Також на місці працює штаб допомоги, де постраждалим надають необхідну підтримку. Комунальні служби закривають вибиті вікна та прибирають територію.

Що відомо про нічну атаку на Київ

У ніч на 11 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок удару пошкодження та пожежі були зафіксовані у чотирьох районах столиці.

Перші потужні вибухи в Києві пролунали близько 03:38 без оголошення повітряної тривоги.

У Святошинському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. У Дарницькому районі виникла пожежа на трансформаторній підстанції.

У Солом’янському районі загорілася триповерхова офісна будівля, в Дніпровському районі пожежа охопила територію нежитлової забудови.

Унаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

Ракети зі шрапнеллю – це ракети, бойова частина яких містить велику кількість готових металевих уражальних елементів у вигляді кульок, кубиків, стрижнів або інших фрагментів.

Після підриву такі елементи розлітаються з великою швидкістю та уражають цілі навколо, що суттєво збільшує площу ураження.

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