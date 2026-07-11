Российская ракета, которой войска врага атаковали Киев в ночь против 9 июля, была оснащена шрапнелью, что создало дополнительную опасность для гражданского населения.

Об этом сообщил глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов.

Россияне обстреляли Киев ракетами со шрапнелью

По его словам, из-за применения такого типа вооружения осколками были повреждены автомобили и жилые дома.

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Однако в момент удара улица была почти безлюдной, жители не находились возле окон, что помогло избежать ранения непосредственно в зоне поражения.

Ковтунов отметил, что в Дарницком районе столицы уже восстановили движение транспорта. Сейчас продолжаются работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Также на месте работает штаб помощи, где пострадавшим оказывают необходимую поддержку. Коммунальные службы закрывают выбитые окна и убирают территорию.

Что известно о ночной атаке на Киев

В ночь на 11 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате удара повреждения и пожары были зафиксированы в четырёх районах столицы.

Первые мощные взрывы в Киеве прозвучали около 03:38 без объявления воздушной тревоги.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в нежилое здание. В Дарницком районе возник пожар на трансформаторной подстанции.

В Соломенском районе загорелось трёхэтажное офисное здание, в Днепровском районе пожар охватил территорию нежилой застройки.

В результате атаки пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

Ракеты со шрапнелью — это ракеты, боевая часть которых содержит большое количество готовых металлических поражающих элементов в виде шариков, кубиков, стержней или других фрагментов.

После подрыва такие элементы разлетаются с большой скоростью и поражают цели вокруг, что существенно увеличивает площадь поражения.

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