У ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по плавзасобах російської армії в акваторії Азовського моря.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ураження російських суден в Азовському морі: що відомо

За інформацією Генштабу, операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

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Під удар потрапив 21 російський танкер. У Генштабі зазначили, що ці судна використовувалися для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Таким чином Росія отримувала кошти, які надалі спрямовувала на фінансування війни проти України.

Крім того, Сили оборони уразили чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд.

За інформацією українських військових, ці плавзасоби забезпечували військову логістику РФ, перевезення вантажів і підтримували роботу портової інфраструктури.

Ступінь пошкоджень та остаточні результати ударів наразі уточнюються.

За даними командувача Сил безпілотних систем України Роберта Бровді (Мадяра), всього уражено 76 суден протягом 6 діб.

— Тіньовий нафтофлот відчутно худне, тиждень дефолту триває. Виглядає, що зупинено рух через Керченську протоку, – наголосив Мадяр.

Раніше Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про серію успішних ударів по російському “тіньовому флоту” в Азовському морі. У ніч на 8 липня військові уразили ще дев’ять танкерів РФ.

Тоді повідомлялося, що лише за попередні 72 години українські підрозділи уразили 21 судно противника, серед яких 19 танкерів “тіньового флоту”, один суховантаж і один пором у Керчі.

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