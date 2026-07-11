Силы обороны поразили 21 российский танкер и другие суда в Азовском море
- В ночь на 11 июля Силы обороны поразили более двух десятков российских танкеров.
- Под удар попали и другие суда, обеспечивающие военную логистику РФ.
В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по плавсредствам российской армии в акватории Азовского моря.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Поражение российских судов в Азовском море: что известно
По информации Генштаба, операцию провели в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала России.
Под удар попал 21 российский танкер. В Генштабе отметили, что эти суда использовались для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.
Таким образом Россия получала средства, которые в дальнейшем направляла на финансирование войны против Украины.
Кроме того, Силы обороны поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд.
По информации украинских военных, эти суда обеспечивали военную логистику РФ, перевозку грузов и поддерживали работу портовой инфраструктуры.
Степень повреждений и окончательные результаты ударов пока уточняются.
По данным командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди (Мадяра), за 6 суток было поражено 76 судов.
— Теневой нефтяной флот заметно худеет, неделя дефолта продолжается. Похоже, движение через Керченский пролив остановлено, — подчеркнул Мадяр.
Ранее Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о серии успешных ударов по российскому “теневому флоту” в Азовском море. В ночь на 8 июля военные поразили еще девять танкеров РФ.
Тогда сообщалось, что только за предыдущие 72 часа украинские подразделения поразили 21 судно противника, среди которых 19 танкеров “теневого флота”, один сухогруз и один паром в Керчи.