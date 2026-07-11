В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по плавсредствам российской армии в акватории Азовского моря.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Поражение российских судов в Азовском море: что известно

По информации Генштаба, операцию провели в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала России.

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Под удар попал 21 российский танкер. В Генштабе отметили, что эти суда использовались для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

Таким образом Россия получала средства, которые в дальнейшем направляла на финансирование войны против Украины.

Кроме того, Силы обороны поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд.

По информации украинских военных, эти суда обеспечивали военную логистику РФ, перевозку грузов и поддерживали работу портовой инфраструктуры.

Степень повреждений и окончательные результаты ударов пока уточняются.

По данным командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди (Мадяра), за 6 суток было поражено 76 судов.

— Теневой нефтяной флот заметно худеет, неделя дефолта продолжается. Похоже, движение через Керченский пролив остановлено, — подчеркнул Мадяр.

Ранее Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о серии успешных ударов по российскому “теневому флоту” в Азовском море. В ночь на 8 июля военные поразили еще девять танкеров РФ.

Тогда сообщалось, что только за предыдущие 72 часа украинские подразделения поразили 21 судно противника, среди которых 19 танкеров “теневого флота”, один сухогруз и один паром в Керчи.

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