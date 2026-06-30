У Києві СБУ затримала колишнього керівника окупаційного “міністерства енергетики” анексованого Криму. Чоловік після 2014 року перейшов на бік росіян та сприяв встановленню контролю РФ над критичною інфраструктурою півострова.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Затримання “ексміністра енергетики” Криму

За даними слідства, одразу після анексії Криму фігурант отримав російське громадянство та запропонував свої послуги окупаційній владі. Згодом його призначили так званим міністром палива та енергетики Республіки Крим.

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На цій посаді він брав участь у встановленні контролю над ключовими об’єктами енергетичної інфраструктури — Сімферопольською та Севастопольською ТЕЦ, Таврійською ТЕС, мережею сонячних і вітрових електростанцій, а також газогонами, нафтобазами та терміналами на півострові.

Після звільнення з окупаційної “посади” чоловік, за даними СБУ, продовжив працювати в інтересах РФ у сфері видобувної промисловості, очолюючи низку пов’язаних компаній.

Правоохоронці затримали його в столиці, куди він прибув для вирішення особистих справ. Під час обшуків у нього виявили російські паспорти, банківські картки та документи, що підтверджують співпрацю з Росією.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

22 червня СБУ та поліція затримали двох агентів РФ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі столиці. Зловмисники виготовили саморобні вибухівки та заклали їх під дизельний генератор біля одного з корпусів Київського політехнічного інституту.

Джерело : СБУ

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