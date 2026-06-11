У ніч на 11 червня у Краснодарському краї РФ сталася атака дронів на Афіпський нафтопереробний завод. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив Оперативний штаб Краснодарського краю.

Атака на Афіпський НПЗ: що відомо

Російський оперштаб зауважив, що зафіксував падіння уламків БПЛА, що спричинило займання безпосередньо на території Афіпського нафтопереробного заводу. Згодом там повідомили, що пожежу начебто погасили.

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За даними місцевих пабліків, атака на нафтопереробне підприємство у селищі Афіпський розпочалася після півночі. Місцеві жителі повідомляли про звуки прольотів дронів із інтервалами у кілька хвилин.

На оприлюднених у мережі відео зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони та масштабну пожежу на території підприємства.

Афіпський нафтопереробний завод є одним із найбільших у південній частині Росії. Його річна потужність переробки становить близько 6,25 млн тонн нафти, що дорівнює приблизно 2,1% загального нафтопереробного обсягу РФ.

Підприємство має стратегічне значення для паливного забезпечення, зокрема російської армії, та неодноразово ставало ціллю атак. Востаннє удар по Афіпському НПЗ фіксувався у березні 2026 року, коли було пошкоджено установку первинної переробки нафти АТ-22/4.

Фото: Exilenova+

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