У ніч проти 10 липня безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили моніторингові канали.

Атака на Ільський НПЗ 10 липня: що відомо

Місцеві жителі повідомили про вибухи та опублікували відео, на яких, імовірно, зафіксовано момент влучання по території Ільського НПЗ.

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В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили падіння уламків БпЛА на території Ільського НПЗ та, як наслідок, виникнення пожеж.

Масштаби можливих руйнувань та наслідки удару наразі уточнюються.

Що відомо про Ільський НПЗ

Ільський нафтопереробний завод розташований приблизно за 50 кілометрів від Краснодара та входить до числа найбільших підприємств нафтопереробної галузі півдня Росії.

До модернізації його потужність становила 6,6 млн тонн нафти на рік, після чого виробничі можливості були збільшені. Підприємство виробляє дизельне пальне, мазут, бензинові компоненти, газовий конденсат та іншу нафтопродукцію.

За даними Генштабу ЗСУ, завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії паливом та нафтопродуктами.

Ільський нафтопереробний завод уже неодноразово ставав ціллю Сил оборони України. Лише у 2026 році підприємство щонайменше тричі зазнавало ударів.

Так, 1 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про влучання ударних безпілотників по Ільському НПЗ, після чого на території заводу виникла пожежа.

17 лютого Сили оборони знову уразили підприємство. Тоді Генштаб підтвердив влучання по території заводу з подальшим займанням.

Втретє завод опинився під ударом 2 червня. Генеральний штаб повідомив про підтверджене ураження Ільського НПЗ та пожежу на його території.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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