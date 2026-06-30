Коли будуть результати ЄВІ 2026 у кабінетах вступників
Щороку тисячі молодих українців мріють продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі, сподіваючись здобути глибші знання, професійну кваліфікацію та шанс на успішну кар’єру.
Коли будуть результати ЄВІ у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.
Коли будуть результати ЄВІ 2026 до магістратури
У 2026 році для вступу до магістратури абітурієнтам потрібно скласти єдиний вступний іспит ЄВІ, або поєднання ЄВІ та єдиного фахового вступного випробування ЄФВВ, або пройти фаховий іспит чи співбесіду у вищому навчальному закладі.
Терміни проведення магістерських тестів
Тестування передбачає два етапи:
- основна сесія: з 26 червня до 14 липня;
- додаткова сесія: з 3 серпня до 21 серпня.
Зарахування на контракт
Надання рекомендацій та оприлюднення списків рекомендованих для вступу на контракт відбудеться не раніше 1 вересня.
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб триватиме до 30 вересня включно.
Заклади вищої освіти можуть визначати додаткові строки прийому документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт у період з 1 липня по 20 жовтня.
Для цього будуть використовуватись результати ЄВІ, або ЄВІ з ЄФВВ, або результати фахового іспиту, складеного у ЗВО.