Щороку тисячі молодих українців мріють продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі, сподіваючись здобути глибші знання, професійну кваліфікацію та шанс на успішну кар’єру.

Коли будуть результати ЄВІ у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли будуть результати ЄВІ 2026 до магістратури

У 2026 році для вступу до магістратури абітурієнтам потрібно скласти єдиний вступний іспит ЄВІ, або поєднання ЄВІ та єдиного фахового вступного випробування ЄФВВ, або пройти фаховий іспит чи співбесіду у вищому навчальному закладі.

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Терміни проведення магістерських тестів

Тестування передбачає два етапи:

основна сесія: з 26 червня до 14 липня;

додаткова сесія: з 3 серпня до 21 серпня.

Додаткова сесія єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу до магістратури почнеться 3 серпня та триватиме до 21 серпня, інформує УЦОЯО. Офіційні результати додаткової сесії ЄВІ та ЄФВВ будуть опубліковані в кабінетах учасників до 21 серпня.

Коли будуть результати ЄВІ 2026 для вступу до аспірантури Офіційні результати ЄВІ для вступу до аспірантури будуть доступні в кабінетах учасників вступних випробувань у такі строки: до 7 серпня для тих, хто проходив тестування під час основної сесії;

до 4 вересня для учасників додаткової сесії.

Зарахування на контракт

Надання рекомендацій та оприлюднення списків рекомендованих для вступу на контракт відбудеться не раніше 1 вересня.

Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб триватиме до 30 вересня включно.

Заклади вищої освіти можуть визначати додаткові строки прийому документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт у період з 1 липня по 20 жовтня.

Для цього будуть використовуватись результати ЄВІ, або ЄВІ з ЄФВВ, або результати фахового іспиту, складеного у ЗВО.

Джерело : Міносвіти

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