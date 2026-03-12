В умовах воєнного стану в Україні всі військовозобов’язані та призовники повинні бути готові до виконання своїх обов’язків, навіть під час працевлаштування. Тому під час пошуку роботи чи при зміні місця роботи треба мати при собі пакет документів.

Чи має право роботодавець вимагати військовий квиток при працевлаштуванні, читайте в нашому матеріалі.

Чи може роботодавець вимагати військовий квиток при працевлаштуванні

Роботодавець має право вимагати у кандидата на роботу військово-обліковий документ. Це обов’язкова умова працевлаштування для призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Про це нагадують у Західному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці.

Які документи потрібні при прийомі на роботу

Стаття 24 Кодексу законів про працю України визначає, які документи кандидат повинен надати роботодавцю. Серед них обов’язково – військово-обліковий документ. До таких документів відносять військовий квиток або інші офіційні папери, що підтверджують перебування на військовому обліку.

Додаткові вимоги містить Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, затверджений постановою Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року.

Згідно з пунктом 34 цього документа, усі державні установи, органи місцевого самоврядування, підприємства та організації зобов’язані перевіряти наявність у працівника військово-облікового документа перед оформленням на роботу.

Чи можуть відмовити у працевлаштуванні через відсутність військового квитка

Західне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці повідомило на своїй сторінці у Facebook, що роботодавець має право відмовити у працевлаштуванні громадянину у разі, якщо той не надасть військово-обліковий документ. Така відмова вважається обґрунтованою.

У Держпраці наголосили, що приймання на роботу або на навчання, а також взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів відбувається тільки після реєстрації у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ або відповідних підрозділах розвідувальних органів.

Чи візьмуть на роботу без військового квитка

Разом із тим, частина 2 статті 22 КЗпП України забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу, тобто таку, яка не має обґрунтованих підстав, що стосуються кваліфікації чи професійних якостей кандидата, або інших випадків, не передбачених законом.

У Держпраці підсумували, що громадянин, укладаючи трудовий договір, зобов’язаний надати відповідний військово-обліковий документ.

Відмова роботодавця у разі його неподання є правомірною, а вимога військового квитка при працевлаштуванні також законна. Тож на роботу можуть не прийняти, якщо особа не надасть військово-облікових документів.

