У середу, 15 липня, ЄС виділяє €1 млрд з €90 млрд, який буде направлено на фінансування дронів, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС виділяє Україні додаткові €1 млрд з €90 млрд

Як повідомила Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, Україна отримає €1 млрд з €90 млрд.

– €90 млрд зараз запрацювали. Більше з цього кредиту піде на оборону, 30 червня ми надали перший пакет, це 4 мільярди, і це найбільший пакет глобально, який потрібен на дрони. І сьогодні я хочу анонсувати 1 млрд додатково на дрони, – сказала фон дер Ляєн на .

До того ж, за її словами, буде виділено €920 млн на підготовку до зими.

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Нагадаємо, що 28 травня, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо масштабної фінансової підтримки України на суму до €90 млрд.

Цього ж дня Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про позику для України на суму до €90 млрд у 2026–2027 роках.

Згідно з умовами угоди, у 2026 році Україна може отримати до €45 млрд. Із цієї суми до €28,3 млрд передбачено на оборонний напрям — закупівлю озброєння та розвиток оборонно-промислового комплексу. Ще €16,7 млрд мають піти на фінансування бюджету та підтримку економічної стабільності.

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