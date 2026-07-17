Робоча група Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) 17 липня розпочне технічний розгляд результатів скринінгу двох переговорних кластерів для України та Молдови. Це стане першим кроком до їхнього офіційного відкриття в межах переговорів про вступ до ЄС.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела в інституціях ЄС.

Розгляд переговорних кластерів

За інформацією співрозмовників видання, у п’ятницю COELA вперше офіційно розгляне результати скринінгу за кластерами 2 та 3. Саме цей етап відкриває технічну підготовку до початку переговорів за відповідними напрямами.

Зараз дивляться

Водночас джерела зазначають, що очікувати швидких рішень не варто. До завершення літньої сесії робоча група проведе лише ще одне планове засідання — 22 липня, після чого повернеться до роботи вже з початку вересня.

За даними Європейської правди, саме восени процес відкриття нових переговорних кластерів може перейти в активну фазу.

Нагадаємо, 14 липня у Брюсселі для України відкрили шостий переговорний кластер — зовнішні відносини. Тодішній віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка тоді заявив, що відкриття решти чотирьох кластерів не планують переносити на період після літніх канікул у європейських інституціях.

Джерело : Європейська правда

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