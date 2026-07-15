До старту подання заяв до закладів вищої освіти залишилися лічені дні. Електронні заяви до вишів на бакалаврат абітурієнти зможуть подати з 19 липня до 1 серпня.

Більшість цьогорічних випускників уже визначилися, куди хочуть вступати. Інші ще порівнюють університети та обирають навчальний заклад.

Щоб допомогти зорієнтуватися перед поданням документів, Факти ICTV підготували матеріал про рейтинг університетів України 2026.

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Як формували рейтинг університетів України 2026

Рейтинг підготував Центр міжнародних проєктів Євроосвіта відповідно до рекомендацій міжнародної організації IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, яка займається питаннями оцінювання закладів вищої освіти.

Під час складання рейтингу врахували сучасні зміни у сфері освіти, а також умови, в яких сьогодні працюють українські університети через повномасштабну війну.

Оцінювання проводили одразу за 10 показниками. До уваги брали не лише якість навчання та наукових досліджень, а й міжнародну співпрацю, участь університетів у світових рейтингах, інноваційну діяльність, соціальну відповідальність і внесок у досягнення цілей сталого розвитку.

Також використовували міжнародні рейтинги QS Sustainability Rankings, THE Sustainability Impact Rankings та інші глобальні системи оцінювання, які аналізують якість освіти, наукову діяльність і репутацію університетів.

Рейтинг університетів України 2026: хто у переліку найкращих

До десятки найкращих університетів України цьогоріч увійшли:

Національний університет Львівська політехніка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет України КПІ імені Ігоря Сікорського; Сумський державний університет; Львівський національний університет імені Івана Франка; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Карпатський національний університет імені Василя Стефаника; Національний технічний університет Дніпровська політехніка; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Які міста представлені серед лідерів

Як і в попередні роки, найбільше високих позицій у ТОП університетів України 2026 зайняли виші зі столиці.

До першої двадцятки рейтингу увійшли сім київських закладів вищої освіти. Також серед лідерів представлені три університети Львова, по два із Харкова та Дніпра, а також по одному закладу із Сум, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Одеси та Ужгорода.

Проте результати рейтингу показують, що сильні університети працюють не лише у Києві. До провідних університетів України 2026 увійшли заклади освіти з інших регіонів, які успішно розвивають науку, міжнародне співробітництво та освітні програми.

Рейтинг не визначає, куди саме потрібно вступати. Його головна мета – показати загальний рівень розвитку університетів за комплексом різних показників.

Тому під час вибору закладу освіти вступникам слід враховувати не лише місце в рейтингу, а й спеціальність, якість освітньої програми, можливості для практики, міжнародного обміну та власні професійні плани.

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