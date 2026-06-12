Через повномасштабне вторгнення, Україна переживає велику демографічну кризу. Яка демографічна ситуація та яке співвідношення чоловіків та жінок в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Яка демографічна ситуація в Україні

Офіційний перепис населення відбувся у 2001 році. На той час, згідно з отриманими даними, в Україні проживало 48,5 млн осіб. Наступний перепис населення мав відбутися у 2013 році, потім у 2016 році, у 2020 році та у 2023 році, але цього так і не сталося. В умовах війни це зробити неможливо. Тому можна тільки спрогнозувати, яка демографічна ситуація буде в Україні в найближчі роки.

Станом на 2026 рік чисельність населення України на підконтрольних територіях знизилася до рівня менше 29,5 млн осіб. Таку оцінку озвучив директор ДП Укрпромзовнішекспертиза, голова комітету з питань промислової модернізації ТПП України Володимир Власюк під час круглого столу в Укрінформі, присвяченого темі міграції та кадрового дефіциту.

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За словами Власюка, наведені цифри базуються на результатах аналітичного дослідження, яке виконувалося ДП Укрпромзовнішекспертиза спільно з Фондом імені Фрідріха Еберта за підтримки Торгово-промислової палати України та Інституту розвитку національної економіки.

У межах роботи дослідники використовували дані Державної служби статистики України, Державної прикордонної служби, Державної митної служби, а також відкриті аналітичні джерела. На основі цього масиву інформації було сформовано загальну демографічну картину, яка демонструє різке скорочення населення протягом останніх років.

Як зазначив Володимир Власюк, якщо до початку повномасштабного вторгнення Росії (без урахування тимчасово окупованого Криму) в Україні проживало трохи менше 41 млн осіб, то вже на початок 2026 року цей показник знизився приблизно до 39,5 млн.

Водночас ще більш показовою є ситуація на територіях, які перебувають під контролем України. Якщо на початку повномасштабної війни там проживало понад 36 млн людей, то станом на зараз чисельність населення скоротилася до менше 29,5 млн осіб.

Таке падіння пояснюється одразу кількома факторами — природним скороченням населення, міграцією, а також прямими втратами, спричиненими війною.

Експерт наголошує, що нинішні демографічні показники виглядають тривожно у довгостроковій перспективі. Для порівняння, у 1992 році населення України становило близько 52 млн осіб.

За оцінкою Володимира Власюка, така динаміка означає глибоку демографічну кризу, яка посилюється на тлі війни та масштабної міграції населення.

Раніше аналітичний центр Український інститут майбутнього (UIF) зазначав, що на початок травня 2023 року кількість населення в Україні становила 29 мільйонів. З них 17 млн осіб є економічно неактивними: 8 мільйонів — пенсіонери, а 4,8 млн — діти віком до 15 років.

Економічно активне населення становить 12 мільйонів, з них:

працевлаштовані особи – 9,1 – 9,5 млн;

безробітні – 2,5 – 2,9 млн.

UIF зазначає, що існує реальна загроза того, що через кілька років в Україні не буде кому створювати ВВП і відбудовувати країну, оскільки 8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Тому питання демографії на сьогодні є пріоритетним і потребує невідкладних заходів.

Міністерство соціальної політики України пропонує створення спеціальних умов для підвищення народжуваності та підтримки сімей. Для цього пропонуються спеціальні сценарії змін:

інерційний сценарій – передбачає реалізацію вже наявної системи державної підтримки населення з урахуванням демографічної ситуації в країні;

сценарій змін – передбачає ухвалення спеціальних стратегій з метою забезпечення гідного рівня життя кожного українця й, відповідно, підвищення народжуваності.

Своєю чергою, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України спрогнозував чисельність населення України до 2037 року. Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи, розказав, що демографічні проблеми в Україні накопичувалися роками.

Після 1992 року спостерігалося скорочення населення України, оскільки кількість померлих весь час перевищувала кількість народжених. У 2021 році цей коефіцієнт приблизно дорівнював 1,1.

Фахівці спрогнозували подальше скорочення чисельності населення й приблизно оцінили, що на початок 2037 року в Україні буде 30-31 млн населення (прогноз був зроблений по всій території України, включаючи Крим і ОРДЛО). Тобто до 2037 року смертність, на жаль, буде перевищувати народжуваність.

Аналіз співвідношення чоловіків та жінок в Україні

Інститут демографії та соціальних досліджень спрогнозував, що сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні буде на рівні 1,3 – це менше, ніж потрібно. Проте після війни очікується збільшення тривалості життя – в чоловіків до 68 років, у жінок – до 68 років.

Якщо дивитися на співвідношення чоловіків та жінок в Україні до війни, то за даними Державної служби статистики України, кількість жінок в Україні була більшою, ніж кількість чоловіків.

В Україні від 1991 року до початку 2022 року на 100 жінок припадало 86 чоловіків. Так, за результатами всеукраїнського перепису населення, кількість жінок була 53,7% (22 млн 658,6 тис. осіб), а чоловіків – 46,3% (19 млн 558,2 тис. осіб).

Проте, аналіз балансу чоловіків та жінок в Україні прогнозує, що після війни співвідношення буде приблизно 90-91 чоловік на 100 жінок.

Фахівці вважають, що після закінчення війни значна частина жінок не повернеться до України з-за кордону, тому співвідношення чоловіків і жінок зміниться, повідомив Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ.

На цей показник буде впливати тривалість війни – чим більший термін, тим менша вірогідність повернення.

Що стосується співвідношення чоловіків та жінок в Україні у репродуктивному віці, від 15 до 49 років, то тут, за прогнозами вчених, буде перевага чоловіків. Дані після 2025 року коливатимуться приблизно на рівні 110 чоловіків на 100 жінок.

Причина в тому, що більша частина жінок цієї вікової групи за кордоном, і вони, за прогнозом вчених, не повернуться до України.

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