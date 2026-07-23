Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість дипломатичного візиту до США для участі у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом, а також для двосторонньої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Про це з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляє Суспільне.

Що відомо про можливий візит Зеленського до США

За інформацією джерел, президент України вже отримав запрошення на похорон американського сенатора, який був одним з авторів законопроєкту про додаткові санкції проти Росії.

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Крім того, в межах можливого візиту опрацьовується проведення двосторонньої зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що сторони можуть обговорити продовження переговорів щодо врегулювання війни між Україною та Росією.

Водночас остаточна програма поїздки, її тривалість, а також перелік запланованих зустрічей поки що не затверджені.

Джерела наголошують, що, якщо Володимир Зеленський не зможе взяти участь у запланованих заходах, в Офісі президента розглядають варіант, хто може очолити українську делегацію у США.

Нагадаємо, 11 липня американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер у віці 71 років від раптової хвороби.

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора, наголосивши, що Грем був одним із найвеличніших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.

Україна та міжнародна спільнота висловили глибокі співчуття у зв’язку з раптовою смертю американського сенатора Ліндсі Грема, який був відданим захисником свободи та цінностей демократичного світу.

Пізніше стало відомо, що Ліндсі Грем помер після розриву аорти.

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