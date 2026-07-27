Наразі Росія не готова до завершення війни та продовжує її затягувати. За даними української розвідки, Кремль уже обговорює плани на осінь, які передбачають нарощування людського ресурсу для фронту.

Скільки людей РФ може мобілізувати восени 2026 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зеленський: Росія готує умови для розширення мобілізації

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка має детальну інформацію про наміри Кремля на найближчі місяці. За його словами, ознак підготовки до миру в цих планах немає.

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Президент заявив, що Володимир Путін створює умови для розширення мобілізації. За словами Зеленського, російська влада намагається не говорити про це відкрито, замінюючи реальні наміри іншими заявами та сигналами.

Він також навів дані про втрати та поповнення російської армії. За інформацією президента, за неповні сім місяців 2026 року Росія залучила до війська 221 тис. осіб. А от втрати окупаційних військ за цей самий період сягнули майже 225,5 тис. військових.

Із них близько 131 тис. російських військових загинули, та ще майже 93 тис. були поранені. Зеленський наголосив, що значна частина цих поранень є тяжкими через низький рівень медичного забезпечення російської армії.

На його думку, саме такі втрати змушують Кремль шукати нові резерви.

Скільки людей Путін може мобілізувати восени

В інтерв’ю Sky News Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, Путін може перейти до розширення мобілізації в Росії після виборів до Державної думи РФ, запланованих на 21 вересня.

За словами президента, Кремль не хоче оголошувати про це відкрито, оскільки побоюється реакції російського суспільства. Він припустив, що активні мобілізаційні заходи можуть розпочатися вже на початку жовтня, якщо Росія не зіткнеться з додатковими проблемами через українські удари по логістиці та нові міжнародні санкції.

Як зазначив Зеленський, Путін може розраховувати на мобілізацію від 300 до 500 тис. осіб.

Президент звернув увагу, що швидко підготувати таку кількість новобранців Росія не зможе. Через це, на його думку, значну частину мобілізованих можуть відправляти на фронт із мінімальною підготовкою, що призведе до ще більших втрат.

Що кажуть у ЦПД про мобілізацію в РФ восени

Подібні оцінки озвучив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Кремль розглядає можливість провести нову масштабну мобілізацію в Росії восени та призвати до 500 тис. осіб.

Коваленко стверджує, що частину новобранців командування планує направляти на фронт уже протягом перших двох тижнів після призову. Їх можуть використовувати для поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат на східному напрямку.

Іншу частину мобілізованих, за його словами, готуватимуть щонайменше місяць. Після цього їх можуть використати для відкриття нового напрямку бойових дій.

Керівник ЦПД попередив, що в разі реалізації такого сценарію Україну може чекати складний осінньо-зимовий період, коли інтенсивність бойових дій лише зростатиме.

За словами Коваленка, прихильниками такого плану є керівник адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, які, як він стверджує, переконали Путіна, що нова хвиля мобілізації дозволить Росії змінити ситуацію на фронті.

Утім, сам Коваленко вважає такі розрахунки помилковими.

Навіщо Росії нова мобілізація

Кремль намагається компенсувати великі втрати особового складу та сформувати резерв для продовження бойових дій.

Ба більше, Володимир Зеленський повідомив про поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Москва розраховує залучити ще 30 тис. північнокорейських військових, а також отримати від КНДР додаткові пускові установки для балістичних ракет.

На думку президента, це становить загрозу не лише для України, а й для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, оскільки Росія фактично допомагає Північній Кореї отримувати бойовий досвід у сучасній війні.

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