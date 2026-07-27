Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським має оголосити про передання Україні прав на технологію Stone Cloak.

Про це повідомляє The Independent.

Передання Україні технології Stone Cloak: що відомо

За даними видання, відповідну заяву Енді Бернем планує зробити під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 27 липня.

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Ідеться про передання Україні прав інтелектуальної власності на британську систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak, що відкриє можливість для її серійного виробництва.

Як зазначає The Independent, пристрій розміром із планшет призначений для глушіння російських систем виявлення безпілотників. Міністерство оборони Великої Британії вже передало українським військовим тисячі таких систем, які довели свою ефективність на полі бою.

За інформацією The Independent, під час візиту Енді Бернем і Володимир Зеленський також зустрінуться з понад 200 українськими військовослужбовцями, які проходили навчання у Великій Британії в межах програми Sea Breeze.

Крім того, технологію Stone Cloak планують інтегрувати до британського озброєння нового покоління, зокрема до проєкту Brakestop — перспективної крилатої ракети дальністю щонайменше 600 км.

Напередодні візиту Бернем заявив, що підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський цього тижня також може відвідати США.

За даними джерел Суспільного та журналіста Deutsche Welle Михайла Комадовського, під час поїздки також може відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Джерело : Українська правда

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