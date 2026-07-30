Щороку 24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. У мирний час це державне свято є неробочим днем. Проте під час воєнного стану правила дещо інші.

Тож багатьох українців цікавить, чи буде вихідний на День Незалежності України 2026 та чи передбачає закон додатковий відпочинок. Деталі дізнавайтеся у матеріалі на Фактах ICTV.

День Незалежності: чи буде вихідний у 2026 році

Під час воєнного стану в Україні діють особливі правила організації праці. Вони передбачені законом України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Зараз дивляться

На цей період не застосовуються деякі норми Кодексу законів про працю, які встановлюють святкові та неробочі дні. Саме тому державні свята не означають гарантованого вихідного.

У мирний час українці мали б подовжені вихідні, адже цього року День Незалежності припадає на понеділок, 24 серпня. Тож українці відпочивали б три дні поспіль, а саме у суботу, неділю та понеділок. Однак через дію воєнного стану додаткового вихідного не буде, тому для більшості працівників вихідними залишаться лише субота та неділя.

Отже, відповідь на запитання, чи буде вихідний на День Незалежності, — ні. На загальнодержавному рівні додатковий день відпочинку 24 серпня у 2026 році не передбачений.

Чи буде додатковий вихідний на День Незалежності

Попри те, що на рівні законодавства вихідного немає, окремі роботодавці можуть самостійно зробити цей день неробочим для своїх працівників.

Таке рішення ухвалює керівник підприємства або фізична особа-підприємець, якщо це не заважає роботі установи чи виробничому процесу.

Якщо роботодавець не змінить графік роботи, 24 серпня буде звичайним робочим днем.

Якщо ж керівництво вирішить зробити День Незалежності вихідним, працівники відпочиватимуть відповідно до внутрішнього графіка підприємства.

Як оплачуватиметься робота на День Незалежності 24 серпня

Оскільки під час воєнного стану святкові дні не мають особливого статусу, робота 24 серпня входить до звичайної норми робочого часу.

Якщо працівник працюватиме цього дня, його роботу оплачуватимуть у звичайному, а не подвійному розмірі, якщо роботодавець не встановить інший порядок оплати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.