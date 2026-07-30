Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишнього міністра економіки Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента. У новій команді він відповідатиме за економічний напрям.

Відповідний указ №674/2026 про призначення Соболева оприлюднили на сайті Офісу президента.

Соболев – заступник керівника ОП – указ Зеленського

Як повідомив глава держави, Соболев працюватиме у координації з премʼєр-міністром Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласною та місцевою владою.

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– Зараз, у час війни, важливо максимально підтримати економічну активність у нашій країні, підприємців та підприємництво, зберегти якнайбільше робочих місць і створювати нові, які можуть забезпечити нормальне життя наших людей та України. Домовилися, що Олексій координуватиме роботу з партнерами для розробки й наповнення реальним змістом плану відновлення України після війни, – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що після завершення війни Україна “має бути повністю готовою” перейти до звичайного цивільного економічного життя.

За його словами, це передбачає збереження оборонно-промислового комплексу та створення “необхідних стимулів” для того, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи.

– Щоб виконати такі завдання, розраховую на реальну взаємодію між командами уряду України, Офісу президента, регіональними владами та бізнесом, академічною спільнотою та громадянським суспільством, – додав президент.

Олексій Соболев обіймав посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства з 17 липня 2025 року. У новому складі уряду такої посади немає, найбільше в історії України економічне міністерство поділили на два окремі відомства.

Міністерство аграрної політики та продовольства очолив Тарас Висоцький, який раніше був заступником Соболева.

Міністерство економіки та довкілля очолив Олександр Кравченко – керуючий партнер київського офісу компанії McKinsey.

Фото: Олексій Соболев

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