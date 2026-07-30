У ніч проти 30 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників.

Основний удар припав на Київщину та Львівщину, однак вибухи та руйнування також зафіксували на Дніпропетровщині, Полтавщині, Миколаївщині, Черкащині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині та в інших регіонах.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ по Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Атака на Україну 30 липня: що відомо

За даними Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 30 липня російські війська випустили по Україні 358 засобів повітряного нападу — 74 ракети різних типів та 284 ударні безпілотники.

Під час атаки окупанти застосували протикорабельні ракети Циркон та Онікс, балістичні ракети Іскандер-М, С-400 і KN-23, крилаті ракети Х-101 та Калібр , а також ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дрони-імітатори. Особливістю атаки стало одночасне застосування великої кількості балістичних і крилатих ракет із різних напрямків.

За попередніми даними, сили ППО збили або подавили 320 повітряних цілей — 55 ракет та 265 безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях. Ще на 13 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

Атака на Київ

Одного з найпотужніших ударів цієї ночі зазнала столиця. Влучання та падіння уламків зафіксували у Святошинському та Оболонському районах.

У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу та нежитлової забудови. Під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Ще одного постраждалого госпіталізували. Також триває гасіння пожежі у п’ятиповерховій нежитловій будівлі.

В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку. Там постраждала одна людина.

Наразі відомо про одного загиблого та двох постраждалих. На місцях працюють рятувальники й інші екстрені служби.

Атака на Львів

На ранок 30 липня ворог атакував Львів крилатими ракетами. Унаслідок ударів загорілися житлові будинки на вулицях Патона та Виговського.

За попередніми даними, пошкоджено дві багатоповерхівки. Через руйнування частково змінено рух громадського транспорту, а тролейбуси №23 та №30 тимчасово не курсують.

За останніми даними, поранення дістали 26 людей, серед яких дитина та рятувальник. П’ятнадцятьох постраждалих госпіталізували.

Наразі рятувальна операція триває. Під завалами будинку на вулиці Патона можуть перебувати люди. Через заблоковану сходову клітку мешканців евакуйовують за допомогою автокрана.

Атака на Радушне Дніпропетровської області

У селі Радушне поблизу Кривого Рогу російська балістична ракета Іскандер-М влучила у приватний будинок багатодітної родини.

Ударом повністю зруйновано два житлові будинки, ще п’ять пошкоджено. Рятувальники ліквідували кілька пожеж.

За попередньою інформацією, загинули шестеро людей, серед яких дві дитини віком 5 та 12 років. Ще восьмеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей.

Станом на ранок 30 липня під завалами будинку досі шукають людей.

Атака на Київщину

У Броварському районі, зокрема у селі Скибин, частково зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та пошкоджено ще два сусідні.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували трьох людей з-під завалів.

Загалом у Броварському районі постраждали п’ятеро людей, серед яких неповнолітній. Трьох потерпілих госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.

Атака на Полтавщину

У Полтавському районі російський безпілотник влучив у складські приміщення одного з приватних підприємств. Унаслідок удару загинула одна людина.

Також ворог атакував термінал Нової пошти, де виникла пожежа складських приміщень. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Лубенському районі уламки збитого безпілотника впали на проїжджу частину. Інформації про травмованих не надходило.

Атака на Миколаївщину

Протягом доби російські війська здійснили комбіновану атаку Миколаївської області із застосуванням ударних БпЛА Shahed, Молнія та Бандероль.

У Миколаєві під ударом опинилася портова інфраструктура. Пошкоджено складське приміщення та дах багатоквартирного будинку. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Баштанці внаслідок падіння уламків пошкоджено два складські приміщення. Також російські безпілотники атакували Снігурівську громаду, де пошкоджено три приватні будинки, автомобіль швидкої допомоги та адміністративну будівлю.

Крім того, ворог атакував Очаківську, Куцурубську та Степівську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, а у Степівській громаді — трактор. За попередніми даними, постраждалих немає.

Атака на Черкащину

Уночі сили протиповітряної оборони знищили над Черкаською областю дев’ять ракет і 16 ударних безпілотників.

На Уманщині уламки ракети впали поблизу житлової забудови, через що загорілися нежитловий будинок і господарська споруда. Пожежі оперативно ліквідували.

У Золотоніському районі уламки БпЛА пошкодили кілька приватних домоволодінь, а також майно місцевого агропідприємства. В іншому випадку виникла пожежа на відкритій території.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Атака на Кіровоградщину

Під час нічної атаки на Україну 30 липня у Кіровоградській області сили ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях.

У Світловодську зафіксовано незначні пошкодження приватного домоволодіння. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

Атака на Івано-Франківщину

Під час ранкової атаки на Україну 30 липня сили протиповітряної оборони працювали і на Прикарпатті.

За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок російського удару постраждалих та руйнувань немає.

Над ліквідацією наслідків і оцінкою ситуації продовжують працювати відповідні служби.

Атака на Житомирщину

Під час масованої ракетно-дронової атаки російські війська влучили в одне з аграрних підприємств Коростенського району.

Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

До лікарень доставили трьох дітей. Медики надають їм необхідну допомогу.

На місці працюють рятувальники, правоохоронці, медики та представники місцевої влади. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 618-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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