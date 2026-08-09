С-400, Тор, Панцир і три судна: Мадяр повідомив про нові удари по РФ
- Роберт Бровді (Мадяр) заявив про ураження позиції С-400 у Геленджику.
- Також під удар потрапили ЗРК Тор, ЗРГК Панцир-С1 та дві російські РЛС у різних регіонах РФ.
- За словами Мадяра, Сили безпілотних систем уразили один танкер і два суховантажі тіньового флоту РФ.
У ніч проти 9 серпня українські Сили безпілотних систем уразили позицію зенітного комплексу С-400 у Геленджику, елементи російської протиповітряної оборони та судна тіньового флоту РФ.
Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Facebook.
СБС атакували російську ППО і тіньовий флот 9 серпня: що відомо
За словами Мадяра, українські безпілотники знищили позицію зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф поблизу Геленджика у Краснодарському краї РФ.
Мадяр зазначив, що саме цей комплекс 8 серпня з 09:25 до 12:51 здійснив шість пусків ракет, після чого українські оператори “дістали” його.
Він також повідомив, що позиція комплексу горіла три години.
Крім С-400, за словами Мадяра, цієї ж ночі ще чотири елементи російської ППО було знищено:
- зенітний ракетний комплекс Тор — поблизу населеного пункту Пудовий Ростовської області;
- зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 — біля Єйська Краснодарського краю;
- радіолокаційна станція Подльот-К1 — у районі Головатівки Ростовської області;
- радіолокаційна станція Каста 2Е2 — поблизу Латонового Ростовської області.
Окрім російських засобів протиповітряної оборони, Мадяр заявив про ураження трьох суден тіньового флоту Росії в акваторії Чорного моря. За його словами, під удар потрапили: один нафтовий танкер та два судна-суховантажі.
Крім того, Генштаб повідомив про ураження складу матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу в Перекопі на тимчасово окупованій території Криму.
Ступінь завданих збитків, за даними Генштабу, наразі уточнюється.
Бровді додав, що операції Сил безпілотних систем проти російської ППО та морської логістики триватимуть і надалі.
Раніше Сили безпілотних систем повідомили, що лише протягом 1–8 серпня українські оператори уразили ще 12 російських плавзасобів у Чорному та Азовському морях.
Загалом від початку операції українські військові заявили про 218 уражених суден, із яких 134 — в Азовському морі та 84 — у Чорному.