У ніч проти 9 серпня українські Сили безпілотних систем уразили позицію зенітного комплексу С-400 у Геленджику, елементи російської протиповітряної оборони та судна тіньового флоту РФ.

Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Facebook.

СБС атакували російську ППО і тіньовий флот 9 серпня: що відомо

За словами Мадяра, українські безпілотники знищили позицію зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф поблизу Геленджика у Краснодарському краї РФ.

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Мадяр зазначив, що саме цей комплекс 8 серпня з 09:25 до 12:51 здійснив шість пусків ракет, після чого українські оператори “дістали” його.

Він також повідомив, що позиція комплексу горіла три години.

Крім С-400, за словами Мадяра, цієї ж ночі ще чотири елементи російської ППО було знищено:

зенітний ракетний комплекс Тор — поблизу населеного пункту Пудовий Ростовської області;

зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 — біля Єйська Краснодарського краю;

радіолокаційна станція Подльот-К1 — у районі Головатівки Ростовської області;

радіолокаційна станція Каста 2Е2 — поблизу Латонового Ростовської області.

Окрім російських засобів протиповітряної оборони, Мадяр заявив про ураження трьох суден тіньового флоту Росії в акваторії Чорного моря. За його словами, під удар потрапили: один нафтовий танкер та два судна-суховантажі.

Крім того, Генштаб повідомив про ураження складу матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу в Перекопі на тимчасово окупованій території Криму.

Ступінь завданих збитків, за даними Генштабу, наразі уточнюється.

Бровді додав, що операції Сил безпілотних систем проти російської ППО та морської логістики триватимуть і надалі.

Раніше Сили безпілотних систем повідомили, що лише протягом 1–8 серпня українські оператори уразили ще 12 російських плавзасобів у Чорному та Азовському морях.

Загалом від початку операції українські військові заявили про 218 уражених суден, із яких 134 — в Азовському морі та 84 — у Чорному.

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