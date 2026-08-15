Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 15 серпня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 194 бойові зіткнення. Ворог завдав 52 авіаційних ударів із застосуванням 159 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7023 дронів-камікадзе та здійснив 2120 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2026
Втрати ворога на 15 серпня
- особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб,
- танків – 12 269 (+5) од.,
- бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од.,
- артилерійських систем – 47 932 (+62) од.,
- РСЗВ – 2 026 (+2) од.,
- засобів ППО – 1 568 (+3) од.,
- літаків – 439 од.,
- гелікоптерів – 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 241 (+12) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.,
- крилатих ракет – 5 007 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 134 375 (+522) од.,
- спеціальної техніки – 4 528 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 634-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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