На кінець минулої доби на фронті відбулося 194 бойові зіткнення. Ворог завдав 52 авіаційних ударів із застосуванням 159 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7023 дронів-камікадзе та здійснив 2120 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 15 серпня 2026

Втрати ворога на 15 серпня

особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб,

танків – 12 269 (+5) од.,

бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од.,

артилерійських систем – 47 932 (+62) од.,

РСЗВ – 2 026 (+2) од.,

засобів ППО – 1 568 (+3) од.,

літаків – 439 од.,

гелікоптерів – 354 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 241 (+12) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.,

крилатих ракет – 5 007 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 134 375 (+522) од.,

спеціальної техніки – 4 528 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 634-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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