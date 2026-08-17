Російські війська вночі знову атакували українські міста та цивільну інфраструктуру.

На Одещині під ударом опинилася портова інфраструктура та цивільне судно, у Сумах росіяни застосували ударні й реактивні безпілотники, а на Полтавщині після ударів горіли промислові підприємства.

Неспокійною була ніч і на Дніпропетровщині — росіяни майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони області. Ізюм протягом кількох годин пережив дві атаки, а Запорізька область за минулу добу зазнала понад тисячі російських ударів.

Зараз дивляться

Тим часом західні ЗМІ повідомляють про розбудову Росією мережі нових баз для далекобійних дронів, можливі плани Кремля щодо захоплення всього Донбасу та підготовку Євросоюзом наймасштабнішого від початку повномасштабної війни розширення санкцій проти РФ.

Про ці та інші події ночі та ранку 17 серпня — читайте у дайджесті.

Атака на портову інфраструктуру Одещини

У ніч проти 17 серпня російські війська знову атакували портову інфраструктуру Одеської області.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок удару пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того.

Постраждали четверо людей. Трьох із них госпіталізували, один постраждалий перебуває у важкому стані.

Після атаки на об’єктах виникли пожежі. Станом на ранок рятувальники повністю їх ліквідували.

Дві атаки РФ на Ізюм

Ізюм на Харківщині протягом кількох годин двічі опинився під російськими ударами.

Першу атаку зафіксували близько 21:30 16 серпня. За попередніми даними слідства, російські військові застосували УМПБ-5Р — керовану авіаційну бомбу реактивного типу.

Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Постраждали п’ятеро людей — три жінки та двоє чоловіків.

Близько 04:00 17 серпня росіяни знову атакували Ізюм. Цього разу, за попередньою інформацією, удару завдали безпілотником Герань-3. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також автомобілі.

Прокуратура розпочала розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Удари по промислових підприємствах Полтавщини

Російські удари цієї ночі спричинили пожежі одразу на кількох промислових об’єктах Полтавської області.

У Кременчуцькому районі загорілися два промислові підприємства. На одному об’єкті рятувальники оперативно ліквідували займання, однак на іншому через загрозу повторного російського удару певний час не могли безпечно розпочати гасіння.

Ще одне підприємство росіяни атакували у Миргородському районі.

Станом на ранок усі пожежі ліквідовані.

Атаки на Запорізький район та область

Ввечері 16 серпня у Запорізькому районі російські війська завдали удару поблизу території автозаправної станції. Пошкоджено приміщення та обладнання, постраждав 33-річний чоловік.

Загалом упродовж минулої доби по Запорізькій області російські війська завдали 1 217 ударів по 60 населених пунктах.

За даними обласної влади, зафіксовано 20 авіаційних ударів, 846 атак безпілотниками різних типів — переважно FPV-дронами, один обстріл із РСЗВ та 350 артилерійських ударів.

Під вогнем перебували Запоріжжя, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Мала Токмачка та десятки інших населених пунктів. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

За добу внаслідок російських атак на Запорізький район загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.

Масована атака на Суми

Увечері 16 серпня та вночі проти 17 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Суми та область, застосовуючи зокрема ударні та реактивні безпілотники.

У Сумах зафіксовано влучання у житловому секторі та по об’єктах цивільної інфраструктури. Після ударів виникли масштабні пожежі.

У Зарічному районі Герані атакували об’єкт міської цивільної інфраструктури. Одночасно реактивні БпЛА вдарили по приватному сектору, де пошкоджено значну кількість житлових будинків.

Унаслідок атак у Сумській громаді загинули двоє людей, ще троє дістали травми.

Атаки на Дніпропетровщину

У ніч проти 17 серпня російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області. Унаслідок ударів поранення дістали п’ятеро людей.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Постраждала 51-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно.

У Павлограді після російської атаки загорілися приватний житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Тут поранення дістали четверо людей. Двох жінок віком 65 та 87 років госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі російські безпілотники атакували Раївську та Миколаївську громади. Внаслідок ударів зайнялися приватні житлові будинки.

Ще одна пожежа виникла у Вакулівській громаді Криворізького району.

РФ будує нові бази для запуску далекобійних дронів

Росія активно розбудовує мережу баз для запуску далекобійних безпілотників, які використовуються проти України та потенційно здатні досягати території країн НАТО, пише The Telegraph.

За результатами аналізу документів і супутникових знімків журналісти виявили щонайменше десять баз, де з’явилися нові пускові майданчики. Загалом уздовж кордонів Росії з Україною та Білоруссю нарахували щонайменше 59 нових пускових рейок.

Частину центрів переобладнали з військових баз та цивільних аеропортів, інші росіяни будують у сільській місцевості. Близько 20 виявлених рейок мають збільшену довжину, що, за аналізом DroneSec, може вказувати на їх використання для нових реактивних далекобійних дронів.

Одна з баз має площі, достатні для одночасного зберігання понад тисячі безпілотників. Будівництво частини об’єктів досі триває.

The Telegraph звертає увагу й на потенційну загрозу для НАТО: розташування деяких майданчиків дозволяє сучасним російським дронам теоретично досягати Варшави.

Водночас видання наголошує, що ознак підготовки Росії до нападу на Польщу наразі немає.

Путін розраховує захопити весь Донбас до осені 2027 року

Кремль розраховує встановити повний контроль над Донбасом до осені 2027 року, пише The New York Times із посиланням на західних чиновників та аналітиків.

За їхніми оцінками, цей термін може стати важливим рубежем для російського керівництва. Якщо до осені 2027-го Москва не досягне поставленої мети, ймовірність переходу до реальних переговорів може зрости.

До цього Росія, як очікується, намагатиметься максимально посилити тиск на Україну. Зокрема, співрозмовники NYT прогнозують ескалацію ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі взимку на тлі дефіциту ракет для української ППО.

Ще один можливий крок Кремля — нова мобілізація. За даними видання, її можуть оголосити після виборів до Держдуми РФ, запланованих на 18–20 вересня 2026 року.

Окремі західні чиновники не виключають, що Москва також може спробувати перевірити єдність НАТО, посиливши тиск на європейські держави.

ЄС готує наймасштабніше розширення санкцій проти Росії

Євросоюз восени 2026 року планує суттєво розширити санкції проти Росії. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас назвала майбутній список найбільшим від початку повномасштабної війни.

В інтерв’ю Die Welt Каллас заявила, що вже запроваджені обмеження, за оцінкою ЄС, позбавили російську військову машину понад €1 трлн.

Після нового розширення кількість російських фізичних та юридичних осіб під санкціями Євросоюзу має зрости приблизно на третину.

Кого саме внесуть до списку та коли нові обмеження набудуть чинності, Каллас поки не уточнила. Вона наголосила, що санкційний тиск має посилюватися доти, доки Росія не припинить війну проти України.

Померла акторка Гейден Панеттьєрі

У США у віці 36 років померла акторка Гейден Панеттьєрі — колишня наречена українського боксера Володимира Кличка та мати їхньої доньки Каї.

Про смерть акторки повідомила її родина. Причину смерті наразі офіційно не встановили, обставини з’ясовуються.

Панеттьєрі стала відомою завдяки ролі Клер Беннет у серіалі Герої, а згодом зіграла одну з головних ролей у Нешвіллі. Вона також знімалася у фільмах Пам’ятай титанів, Крик 4 та Крик 6.

З Володимиром Кличком акторка почала зустрічатися у 2009 році. Після перерви пара відновила стосунки, а у 2014 році в них народилася донька Кая. Остаточно Панеттьєрі та Кличко розійшлися у 2018 році.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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