Росія прагне повністю захопити Донбас до осені 2027 року, а якщо їй це не вдасться, ймовірність переговорів може зрости.

Про це пише The New York Times із посиланням на західних чиновників та аналітиків.

Путін встановив термін для захоплення Донбасу: що відомо

За даними NYT, Путін наполягає, що Росія повинна щонайменше отримати повний контроль над Донбасом на сході України.

Зараз дивляться

Чиновники та аналітики вважають, що важливим часовим рубежем для Кремля може стати осінь 2027 року. Якщо російським військам не вдасться до цього часу досягти поставленої мети, перспектива переговорів може стати реальнішою.

Водночас співрозмовники видання очікують, що до цього Росія може спробувати посилити тиск на Україну.

Зокрема, західні чиновники та аналітики прогнозують ескалацію російських атак узимку. Москва може зосередитися на ударах по цивільній інфраструктурі, намагаючись скористатися нестачею в України ракет для систем протиповітряної оборони.

За даними NYT, також очікується, що після парламентських виборів у Росії, запланованих на 18–20 вересня 2026 року, Кремль може оголосити мобілізацію.

Деякі співрозмовники видання не виключають і ширшої ескалації з боку Москви та спроб перевірити єдність НАТО, вийшовши за межі гібридних атак у Європі.

Європа розраховує на тиск США на Росію

Водночас Європейські союзники України, за даними NYT, все ще сподіваються, що Сполучені Штати зможуть посилити тиск на Москву та змусити Путіна перейти до переговорів з Україною.

У Європі вважають питання завершення війни та майбутніх відносин із Росією надто важливими, щоб на невизначений термін передавати його адміністрації США.

Європейські країни також прагнуть не допустити ситуації, за якої Вашингтон і Москва могли б домовитися про врегулювання без їхньої участі.

Раніше Інститут вивчення війни заявив, що Кремль продовжує відкидати пропозиції щодо припинення вогню та не демонструє готовності відмовитися від максималістських вимог до України.

В ISW вважають, що вимоги Москви фактично передбачають капітуляцію України.

Аналітики також припускають, що Кремль навмисно посилює провоєнну риторику напередодні виборів до Держдуми РФ, щоб консолідувати російське суспільство навколо продовження війни.

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