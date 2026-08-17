Росія розгортає мережу секретних баз для запуску сучасних далекобійних безпілотників, частина з яких уже використовується для ударів по Україні та потенційно здатна досягати території країн НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph за результатами аналізу документів та супутникових знімків.

Нові бази РФ для далекобійних дронів: що відомо

Журналісти виявили щонайменше 10 російських баз, на яких з’явилися нові пускові майданчики для безпілотників. Загалом уздовж кордону Росії з Україною та Білоруссю зафіксували щонайменше 59 нових пускових рейок.

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Частину центрів управління безпілотниками переобладнали з військових баз та цивільних аеропортів. Інші стартові майданчики росіяни облаштували у сільській місцевості.

За результатами аналізу супутникових знімків компанією DroneSec, близько 20 нових рейок мають збільшену довжину. Це може свідчити про їхнє призначення для запуску нових далекобійних реактивних дронів.

На одній із виявлених баз є достатньо місця для одночасного зберігання понад 1 тис. безпілотників. Водночас на низці об’єктів продовжується будівництво нових пускових установок.

The Telegraph зазначає, що новітні російські дрони Герань-4 та Герань-5 можуть нести бойове навантаження вагою до 90 кг та розвивати високу швидкість, що ускладнює їхнє перехоплення засобами ППО.

Нові бази РФ можуть створювати загрозу для НАТО

За оцінкою видання, розширення російської мережі запуску безпілотників становить довгострокову загрозу для країн НАТО. Розташування частини об’єктів дозволяє сучасним російським дронам потенційно досягати Варшави.

Водночас The Telegraph наголошує, що ознак підготовки Росії до нападу на Польщу немає.

За даними видання, американські та європейські розвідники допускають, що Москва може розглядати провокації на території Польщі. Серед можливих сценаріїв називають атаки на критичну інфраструктуру або операції під чужим прапором зі спробою покласти відповідальність на Україну.

Представник НАТО заявив The Telegraph, що Альянс готовий захищати територію союзників та продовжує посилювати спроможності для протидії безпілотникам.

Засновник DroneSec Майк Моннік вважає, що Росія суттєво розширила свою дронову інфраструктуру як для продовження атак на Україну, так і для створення потенційної загрози країнам НАТО.

Раніше радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомляв, що російські війська дедалі частіше застосовують реактивні Шахеди для ударів по тилових містах України.

За його словами, після того як ефективність знищення звичайних бензинових Шахедів зросла до 92–96%, противник почав переорієнтовувати частину виробничих потужностей на серійне виготовлення реактивних безпілотників.

Флеш також звертав увагу на зміну самої тактики атак. Замість виключно масованих нальотів росіяни дедалі частіше здійснюють вибіркові удари по важливих цілях, попередньо вивчаючи розташування українських РЛС, РЕБ та ППО і прокладаючи маршрути для обходу перехоплювачів.

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