Ексзаступниця голови ОПУ Ірина Мудра підтвердила, що в неї провели обшуки, повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Вона заявила, що подала заяву на звільнення з посади.

Заяву Мудрої опублікувала юридична компанія Міллер, оскільки вона не має доступу до соцмереж.

Мудра підтвердила проведення обшуків і повідомила про звільнення

Адвокати компанії Міллер захищатимуть інтереси Мудрої.

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– Сьогодні зранку у мене відбулися обшуки, а згодом мені повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Одразу спростую неправду, яка вже шириться мережею: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання, – заявила Мудра.

Вона повідомила, що співпрацює зі слідством. Підозру та оприлюднені записи Мудра планує коментувати після ознайомлення з матеріалами справи.

– Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи. Соцмережі – це не місце, де встановлюють істину. Разом з адвокатами надам розгорнуту позицію предметно, по суті кожного епізоду, – зазначила ексчиновниця.

Ірина Мудра також заявила, що сама подала заяву на звільнення з посади заступниці голови ОПУ.

– Сьогодні я подала заяву про звільнення, і захищати своє добре ім’я я буду сама, не переносячи цю боротьбу на державу… Своє ім’я я захищатиму в правовий спосіб – спокійно й послідовно, – додала вона.

19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.

Пізніше в ЗМІ з’явилася інформація про затримання Мудрої та слідчі дії щодо неї в НАБУ. Її адвокат Артем Крикун-Труш спростував інформацію про затримання, проте підтвердив вручення Мудрій підозри.

Що відомо про спецоперацію Форест Гамп

Вранці 19 серпня джерела Суспільного повідомили про проведення слідчих дій у Ірини Мудрої.

Вони відбувалися в межах спецоперації НАБУ і САП Форест Гамп щодо ймовірної злочинної організації. За даними антикорупційних органів, до неї могли входити посадовець Офісу президента, колишній народний депутат, керівники державного банку та інші особи. Імені Мудрої НАБУ і САП у своєму повідомленні не називали.

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас.

НАБУ не повідомило, за кого саме мали внести заставу. На оприлюднених записах згадується ім’я Герман. Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи Мідас. В червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми використовували державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

На оприлюднених записах, як заявляють антикорупційні органи, зафіксовані розмови колишнього нардепа із заступником керівника ОП та звітування голови наглядової ради банку посадовцю Офісу президента про зарахування коштів.

У цій же справі фігурує народний депутат Вадим Столар. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило слідчі дії у нього вдома. Працівники НАБУ і САП приїжджали й до Sense Bank.

Мудра обіймала посаду заступниці керівника Офісу президента з березня 2024 року. Після зміни керівника ОП вона залишилася на посаді.

Фото: Ірина Мудра

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