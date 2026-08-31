Російські війська вночі та вранці 31 серпня продовжили атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. У Херсоні під ударом опинився медичний заклад, у Слов’янську росіяни скинули на багатоповерхівку ФАБ-500, а в Запоріжжі в житловий будинок влучив FPV-дрон.

Під масованими атаками також перебували Дніпропетровщина та Харківщина. Також російський дрон атакував пожежно-рятувальний підрозділ у Запорізькій області.

Тим часом США та Іран уперше за понад місяць обмінялися прямими ударами: американські військові атакували підрозділи КВІР поблизу Ормузької протоки, після чого Тегеран заявив про удари по американських авіабазах у Йорданії.

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Про ці та інші події ночі та ранку 31 серпня — читайте в дайджесті.

Атака на медзаклад у Херсоні

Уранці 31 серпня російські війська атакували Херсон безпілотниками. Один з ударів припав на заклад охорони здоров’я.

За даними Херсонської ОВА, близько 06:40 російський дрон поцілив по медичній установі.

Унаслідок атаки постраждали двоє працівників — 62-річний чоловік та 69-річна жінка.

В обох діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Приблизно за 40 хвилин до цього російські війська атакували безпілотником 62-річну жінку в середмісті Херсона.

Її госпіталізували з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Стан жінки також оцінюють як середньої важкості.

Удар ФАБ-500 по Слов’янську

Близько 04:20 31 серпня російські війська завдали авіаудару по центральній частині Слов’янська Донецької області.

Для атаки ворог застосував авіабомбу ФАБ-500.

Бомба влучила в багатоквартирний житловий будинок. Унаслідок удару зруйновано під’їзд із першого до п’ятого поверху.

Також повністю зруйновано приватний будинок.

Щонайменше 32 багатоповерхівки зазнали пошкоджень. Крім того, понівечені готель, дитячий садок та автомобілі.

Унаслідок атаки поранені четверо людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Інформація щодо остаточних наслідків удару ще уточнюється.

Атаки на Дніпропетровську область

Уночі проти 31 серпня російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровську область.

Під ударами перебували чотири райони регіону. Росіяни застосовували безпілотники, артилерію та авіабомби.

У Нікопольському районі ворог бив по Нікополю та Покровській громаді. Унаслідок атак пошкоджено сонячну панель.

У Криворізькому районі під вогнем перебувала Зеленодольська громада.

У Синельниківському районі росіяни атакували Васильківську, Миколаївську та Петропавлівську громади. Там пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобіль та зупинка громадського транспорту.

У Павлоградському районі удари припали на Троїцьку та Богданівську громади. Після атак виникли пожежі, також пошкоджено підприємство.

У цьому районі постраждав 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За даними ОВА, протягом ночі Сили оборони знищили над Дніпропетровщиною дев’ять російських безпілотників.

Удари КАБами по Ізюму

Близько 22:00 30 серпня російські війська атакували Ізюм Харківської області.

За попередніми даними, для ударів ворог застосував керовані авіабомби.

Влучання зафіксували у кількох місцях у західній частині міста. Один із ударів припав безпосередньо на дорожнє покриття.

Унаслідок атаки пошкоджені понад десять приватних житлових будинків та кілька автомобілів.

Також зазнали пошкоджень електромережі.

На місці ще одного влучання спалахнула пожежа в господарській споруді.

За даними міської військової адміністрації, внаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки ударів по Ізюму встановлюються.

FPV-дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі

Уночі проти 31 серпня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Під час повітряної тривоги в місті попереджали про загрозу застосування дронів.

Згодом стало відомо, що російський FPV-дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Унаслідок атаки поранень дістали двоє людей. Серед постраждалих — підліток.

Інформація про масштаби пошкоджень будинку та інші наслідки удару наразі уточнюється.

Крім того, уночі проти 31 серпня російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ в одному з населених пунктів Запорізької області.

Унаслідок удару пошкоджені покрівля, вікна та двері будівлі частини.

Також ушкоджень зазнали пожежна автоцистерна та легковий автомобіль.

У момент атаки особовий склад перебував в укритті.

Ніхто з рятувальників не постраждав.

США та Іран обмінялися ударами

30 серпня США та Іран уперше за понад місяць обмінялися прямими ударами.

За даними Центрального командування Збройних сил США, американські військові завдали обмежених і точних ударів по підрозділах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) поблизу Ормузької протоки.

У CENTCOM заявили, що ці підрозділи займалися встановленням мін і становили безпосередню загрозу для цивільного судноплавства.

Метою операції Вашингтон назвав недопущення встановлення нових мін та забезпечення вільного проходу суден через одну з ключових транспортних артерій світу.

За даними CNN, американські сили також атакували іранські пускові установки на острові Ларак поблизу Ормузької протоки.

Після цього КВІР заявив про ракетні та безпілотні удари по двох американських авіабазах у Йорданії.

Іран назвав дії США актом агресії. Американське командування таке трактування відкинуло.

Федоров запропонував обміняти український досвід у дронах на ракети Patriot Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна могла б допомогти Сполученим Штатам масштабувати безпілотні технології, натомість розраховуючи на додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Про таку можливість він розповів Financial Times на тлі своєї робочої поїздки до Вашингтона. Федоров вважає, що накопичений Україною за роки війни досвід розробки, виробництва та застосування дронів може бути корисним американській стороні. Для Києва ж одним із критичних питань залишається посилення протиповітряної оборони напередодні зими, зокрема поповнення запасів ракет для Patriot. Ексміністр прямо заявив про готовність допомогти американцям у створенні масштабних дронових сил, якщо це сприятиме отриманню Україною необхідних перехоплювачів. Чи має він намір обговорювати таку пропозицію безпосередньо з представниками адміністрації Дональда Трампа під час перебування у США, Федоров не уточнив. Візит до Вашингтона присвячений і залученню американського капіталу в українські оборонні технології. Федоров проводить зустрічі з технологічними компаніями, підприємцями, венчурними фондами та іншими потенційними партнерами. Один із проєктів, для якого він шукає підтримку, — новий інвестиційний фонд у сфері defense tech. Його концепція передбачає не лише фінансування вже наявних українських розробників, а й створення нових компаній під конкретні потреби сучасної війни. Серед пріоритетів майбутнього фонду — ширше застосування роботизованих систем, які дозволять зменшити присутність військових під час найбільш небезпечних операцій. Іншим напрямом мають стати швидкісні дрони-перехоплювачі для протидії новим типам російських безпілотників, а також відносно недорогі ракети з технологіями штучного інтелекту. Financial Times окремо пише про контакти Федорова з Ілоном Маском. За інформацією джерел видання, раніше Маск допускав можливість використання Україною дронів зі зв’язком Starlink для операцій проти цілей на території Росії. Однак, як стверджують співрозмовники FT, Маск вважав, що остаточне рішення щодо такого застосування Starlink має ухвалювати американська влада. Федоров зміст своїх розмов із підприємцем розкривати не став. Пошук інвестицій у військові технології Федоров пояснює і необхідністю готуватися до сценарію затяжної війни. На його думку, Росія може намагатися продовжувати бойові дії ще протягом кількох років, тому Україні потрібен механізм, здатний постійно запускати нові технологічні рішення відповідно до змін на полі бою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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