Нічна атака на Україну: РФ запустила Іскандери та 174 дрони
Вночі проти 2 вересня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, авіаційними ракетами Х-59/69 та 174 дронами.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Нічна атака на Україну 2 вересня: що відомо
Зазначається, що зокрема нічна атака на Україну 2 вересня була здійснена:
- двома балістичними ракетами Іскандер-М з ТОТ АМ Крим;
- двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 174 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S-8000 Бандероль, Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
За даними ПС ЗСУ, основні напрямки російського удару – Одещина та Київщина.
– Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:
- Три S8000 Бандероль;
- 138 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.
Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння збитих дронів (їхніх уламків) ще на чотирьох. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей – інформація щодо них уточнюється.
У Повітряних Силах нагадали, що російська атака на Україну все ще триває, і закликали українців дотримуватися правил безпеки.