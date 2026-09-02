Вночі проти 2 вересня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, авіаційними ракетами Х-59/69 та 174 дронами.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Нічна атака на Україну 2 вересня: що відомо

Зазначається, що зокрема нічна атака на Україну 2 вересня була здійснена:

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двома балістичними ракетами Іскандер-М з ТОТ АМ Крим;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

174 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S-8000 Бандероль, Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За даними ПС ЗСУ, основні напрямки російського удару – Одещина та Київщина.

– Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

Три S8000 Бандероль;

138 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння збитих дронів (їхніх уламків) ще на чотирьох. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей – інформація щодо них уточнюється.

У Повітряних Силах нагадали, що російська атака на Україну все ще триває, і закликали українців дотримуватися правил безпеки.

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