Атака російського безпілотника типу Шахед по будівлі Служби безпеки в Києві 4 вересня могла бути заздалегідь організованою операцією російських військ.

Таку думку висловив радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш).

Флеш про влучання ворожого дрона у будівлю СБУ

– Моя особиста думка: Шахед керувався, та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (на відстані, – Ред.) до п’яти кілометрів на короткий період під час атаки, – припустив Бескрестнов.

За його словами, розмір такого ретранслятора приблизно вдвічі менший за шкільний рюкзак.

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Флеш додав, що в момент атаки інших Шахедів у повітрі не було. Тому управління безпілотником за ланцюжком із Росії було неможливим.

Нагадаємо, вдень 4 вересня в Києві пролунали вибухи під час російської атаки дронами. Уламки безпілотника впали у Шевченківському районі столиці. Наразі відомо про 12 постраждалих.

Російський дрон також влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві. Споруда розташована навпроти Софійського собору.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що під час розмови з виконувачем обов’язки голови СБУ Олександром Покладом доручив йому “адекватно, відчутно і за можливості дзеркально” відповісти росіянам на цю атаку.

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