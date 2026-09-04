Атака на будівлю СБУ в Києві – заздалегідь спланована операція РФ – Флеш
- Атака Шахеда на будівлю СБУ в Києві 4 вересня могла бути заздалегідь спланованою операцією РФ.
- Сергій Бескрестнов (Флеш) припустив, що безпілотником могли керувати та наводити його онлайн.
Атака російського безпілотника типу Шахед по будівлі Служби безпеки в Києві 4 вересня могла бути заздалегідь організованою операцією російських військ.
Таку думку висловив радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш).
Флеш про влучання ворожого дрона у будівлю СБУ
– Моя особиста думка: Шахед керувався, та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (на відстані, – Ред.) до п’яти кілометрів на короткий період під час атаки, – припустив Бескрестнов.
За його словами, розмір такого ретранслятора приблизно вдвічі менший за шкільний рюкзак.
Флеш додав, що в момент атаки інших Шахедів у повітрі не було. Тому управління безпілотником за ланцюжком із Росії було неможливим.
Нагадаємо, вдень 4 вересня в Києві пролунали вибухи під час російської атаки дронами. Уламки безпілотника впали у Шевченківському районі столиці. Наразі відомо про 12 постраждалих.
Російський дрон також влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві. Споруда розташована навпроти Софійського собору.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що під час розмови з виконувачем обов’язки голови СБУ Олександром Покладом доручив йому “адекватно, відчутно і за можливості дзеркально” відповісти росіянам на цю атаку.