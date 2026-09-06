РФ нарощує атаки Бандеролями та Геранями-5: Україна створює перехоплювачі
- Росія дедалі активніше застосовує проти України нові реактивні ракети й безпілотники, зокрема, Бандеролі та Герані-5.
- Для протидії цій загрозі українська сторона вже розробляє власні реактивні ракети-перехоплювачі.
Російська Федерація почала дедалі активніше атакувати Бандеролями та Геранями-5 територію України. Проте українська сторона вже готує протидію для них.
Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Бескрестнов (Флеш) в ефірі телемарафону Єдині новини.
Флеш про атаки Бандеролями та Геранями-5
За його словами, російські війська планують створювати такі типи ракети не лише в теперішній період, а й протягом наступного року.
– Багато хто чув назву Бандероль – це реактивна бюджетна російська ракета. Ми фіксуємо, як Росія атакує Київ. Я показував у себе на каналі Герань-5. Це також реактивна ракета. Це навіть не реактивний безпілотник, – зазначив він.
Як стверджує Флеш, до цього списку можна віднести реактивні Дань-М та Дань-Т. За його словами, Україна створюватиме реактивні ракети-перехоплювачі, щоб мати протидію такому озброєнню.
Водночас Флеш додав, що Російська Федерація також уже знає про такі кроки України.