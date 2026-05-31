Представники МАГАТЕ на Запорізькій АЕС зафіксували пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного залу, які, за оцінкою місії, відповідають наслідкам удару безпілотника.

Про це організація повідомила у неділю, 31 травня.

МАГАТЕ про пошкодження на ЗАЕС

За даними місії МАГАТЕ, вранці 31 травня її представники під час огляду території Запорізької атомної електростанції виявили пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного залу.

Зараз дивляться

На думку фахівців агентства, ці пошкодження можуть бути наслідком удару безпілотника, про який повідомляла адміністрація станції напередодні.

Під час обстеження було зафіксовано пошкодження металевого люка доступу, розташованого на кількох рівнях будівлі, а також уламки та сліди обгорілого оптоволоконного кабелю на землі.

У МАГАТЕ повідомили, що зафіксовані пошкодження схожі на наслідки удару безпілотника.

Агентство також звернулося з проханням надати доступ до внутрішніх приміщень будівлі, розташованої поруч із шостим енергоблоком, для додаткового огляду.

Під час обходу території представники місії були змушені перейти в укриття після повідомлень про активність безпілотників і роботу ППО.

Попри інцидент, за даними вимірювальних приладів МАГАТЕ, рівень радіації на майданчику залишається у межах норми.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що подібні атаки є серйозним інцидентом, який створює загрозу основним принципам ядерної безпеки, та закликав до припинення ударів по ядерних об’єктах, наголосивши на ризиках можливих аварій.

Нагадаємо, учора, 30 травня, Сили оборони України спростували заяви РФ про нібито удар по шостому енергоблоку Запорізької АЕС, наголосивши, що українські військові не атакують ядерні об’єкти та діють відповідно до міжнародного гуманітарного права.

У командуванні зазначили, що Росія продовжує використовувати тему ЗАЕС для інформаційних провокацій і звинувачень на адресу України.

Також там підкреслили, що з 2022 року станція залишається під незаконним контролем РФ і використовується як елемент військової інфраструктури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.