Російська Федерація може вичерпати свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до 2028 року, якщо військові втрати окупантів збережуться на нинішньому рівні.

Такої думки дотримується керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко, який сказав про це в інтерв’ю The Times.

Ресурси РФ для війни проти України

— Росія має військові та економічні ресурси на наступний рік. Але, за нашими оцінками, вони вичерпаються у 2028 році, — сказав очільник ГУР.

За його словами, щодня Росія вербує приблизно від 1 до 1,2 тис. людей. Водночас щоденний рівень втрат на фронті в Україні становить від 1,4 до 1,5 тис. окупантів, з яких близько 60% — загиблими.

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Прогнозовані масштаби втрат армії РФ у разі продовження бойових дій суттєво підривають підтримку війни серед населення Росії та бойовий дух її солдатів, заявив Іващенко.

Згідно з підрахунками, за наступні 18 місяців боїв російські війська можуть додатково втратити ще 765 800 осіб (459 480 загиблими та 306 320 пораненими). За таких темпів до 2028 року наслідки війни відчують на собі майже 10% чоловічого населення Росії у віці від 25 до 49 років.

Очільник ГУР зауважив, що катастрофічний рівень втрат безпосередньо впливає на відсутність підтримки воєнних дій російського диктатора Володимира Путіна всередині країни.

— Бойовий дух у російській армії дуже низький, бо ніхто не хоче воювати. Також дуже низький бойовий дух російського населення: більшість людей насправді не хочуть війни, — наголосив Іващенко.

Керівник української воєнної розвідки також додав, що понад 60% жителів Росії виступають проти війни, що стало прямим наслідком погіршення економічної ситуації та колосальних втрат ворожого особового складу.

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