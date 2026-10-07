Загалом від початку минулої доби відбулося 172 бойові зіткнення.

Противник завдав 62 авіаційні удари, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5 898 дронів-камікадзе та здійснив 15 32 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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