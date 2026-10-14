Самохідна артилерійська установка може уражати цілі на значних відстанях. Водночас навіть найдосконаліша техніка не компенсує помилок екіпажу. Неправильно внесені дані, неточне наведення або несправність прицільного обладнання можуть вплинути на результат виконання бойового завдання.

Тому в артилерійському розрахунку кожен військовослужбовець відповідає за свою частину роботи. Одна з ключових посад – навідник самохідної артилерійської установки.

Що означає “навести” артилерійську установку?

Уявлення про роботу навідника часто обмежується прицілом і наведенням гармати на ціль. Сучасна артилерія потребує роботи з координатами, прицільними системами та даними, що надходять від інших військових.

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Навідник САУ відповідає за точне наведення озброєння відповідно до отриманого завдання. Він працює з прицільним обладнанням, вносить необхідні дані та бере участь у коригуванні вогню.

Завдання ускладнюється тим, що ціль може перебувати за багато кілометрів поза межами прямої видимості. Інформацію про її розташування передають розвідувальні підрозділи та спостерігачі.

Хто і за що відповідає під час пострілу?

Успішна робота артилерії залежить від злагодженості розрахунку. Командир керує виконанням бойового завдання, інші військовослужбовці готують установку та боєприпаси, а навідник САУ відповідає за роботу систем наведення.

До його обов’язків належать:

робота з координатами цілей і наведення САУ;

коригування вогню за отриманими даними;

контроль готовності прицільних пристроїв;

участь у виконанні вогневих завдань;

взаємодія з командиром та екіпажем.

Навідник має добре знати обладнання, з яким працює, і вчасно помічати несправності. Адже на бойовій позиції можливості зупинити роботу для тривалої перевірки техніки можуть бути обмежені.

Як навідники стають командирами гармат?

Робота з прицільними системами дає можливість глибше вивчити принципи застосування артилерії, особливості озброєння та взаємодію всередині екіпажу.

У 1-му корпусі НГУ Азов зазначають, що досвідчені навідники нерідко стають кандидатами на посади командирів гармат і самохідних артилерійських установок.

Для кар’єрного зростання потрібні не лише технічні знання. Командир також відповідає за організацію роботи особового складу, виконання наказів і готовність підрозділу до виконання бойових завдань.

Де потрібні навідники САУ?

1-й корпус НГУ Азов проводить набір фахівців до артилерійських підрозділів. На сайті корпусу azov.army можна ознайомитися з актуальними пропозиціями служби, зокрема з вакансією навідник САУ.

Серед вимог – артилерійська підготовка або досвід роботи з відповідною технікою, знання прицільних систем, концентрація уваги та готовність ухвалювати рішення в бойових умовах.

Військовослужбовцям пропонують регулярне навчання з інструкторами, матеріально-технічне забезпечення, а також медичний, психологічний і соціальний супровід. Грошове забезпечення – від 25 000 до 127 000 грн залежно від завдань і місця служби.

Долучитися можна за контрактом або через мобілізацію. Чинні військовослужбовці можуть розглядати можливість переведення.

Маєте артилерійську підготовку та хочете працювати з сучасними системами озброєння? Ваш досвід може стати потрібним там, де від точності роботи екіпажу залежить виконання бойового завдання.

Фото: Азов

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