Загалом від початку цієї доби відбулося 229 бойових зіткнень.

Противник завдав 64 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5 881 дрон-камікадзе та здійснив 1 925 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 21 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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