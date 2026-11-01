Можливість виїхати з України під час воєнного стану залежить не лише від віку чоловіка, а й від обставин його поїздки. Для одних категорій громадян діють вікові винятки, для інших право на перетин кордону пов’язане з родинними обставинами, станом здоров’я, роботою.

Окремі умови стосуються заброньованих працівників, журналістів і чоловіків, які супроводжують людей, що потребують допомоги. У кожному випадку важливо не лише належати до відповідної категорії, а й мати документи, які підтверджують право на виїзд.

Які правила виїзду чоловіків за кордон у листопаді, кому дозволено виїжджати та через що можуть відмовити у пропуску, розповідають Факти ICTV.

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Виїзд чоловіків за кордон: що зміниться з 1 листопада

Із 1 листопада суттєвих змін у порядку виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану не заплановано.

Для чоловіків віком від 23 до 60 років підставою для виїзду можуть бути, зокрема, певні сімейні обставини, необхідність супроводжувати людину з інвалідністю або того, хто потребує постійного догляду, а також лікування чи реабілітація.

Перелік винятків і вимоги до кожної категорії визначають Правила перетинання державного кордону, затверджені постановою № 57.

Самого пояснення причини поїздки недостатньо. Якщо закон вимагає документального підтвердження, чоловік має надати відповідні документи під час проходження прикордонного контролю.

Виїзд чоловіків за кордон із 1 листопада: хто зможе покинути Україну

Під час воєнного стану загальні обмеження стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років. Проте законодавство передбачає винятки, тому можливість виїзду потрібно визначати з урахуванням конкретних обставин.

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть перетинати кордон відповідно до постанови № 1031. Для цього необхідно мати паспорт та військово-обліковий документ. Для деяких посадовців передбачені окремі умови.

Після досягнення 60 років вікові обмеження, установлені для чоловіків призовного віку, не застосовуються. Також окремо розглядають випадки чоловіків, яких законно виключили з військового обліку. Відповідний статус має бути оформлений належним чином і підтверджений документами.

Які документи перевірятимуть на кордоні

Комплект документів залежить від того, на якій підставі чоловік планує виїхати. Основним документом є паспорт, що дає право на перетин державного кордону. Для чоловіків, на яких поширюються відповідні вимоги військового обліку, необхідний також військово-обліковий документ.

Якщо поїздка пов’язана з доглядом за іншою людиною, родинними обставинами або лікуванням, потрібно підготувати документи, які підтверджують саме цю підставу. Для службових поїздок діють свої вимоги.

Прикордонники перевіряють не тільки наявність документів, а й те, чи відповідають вони заявленій підставі для виїзду. Якщо інформація в документах не збігається з даними у реєстрі Оберіг, людині можуть відмовити в перетині кордону.

Онлайн-перевірка можливих обмежень на виїзд не замінює перевірки права на перетин кордону під час воєнного стану. Відсутність інформації про певну заборону не означає, що чоловік має право виїхати.

Чи достатньо бронювання для виїзду за кордон з 1 листопада

Чинне бронювання не дає підстав для перетину державного кордону. Проте якщо працівник вирушає у відрядження, важливо мати документи, що підтверджують службову мету поїздки, та виконати вимоги, установлені для відповідної категорії. Також слід перевірити строк дії бронювання й актуальність військово-облікових відомостей.

Для працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та інших компаній, визнаних критично важливими, передбачені спеціальні механізми бронювання.

Зокрема, для окремих працівників ОПК може застосовуватися тимчасове бронювання строком до 45 днів, щоб урегулювати питання військового обліку та оформлення бронювання. Однак сам цей статус не надає права на виїзд за кордон.

Отже, перед відрядженням потрібно перевірити не лише бронювання, а й наявність окремої законної підстави для перетину кордону.

Через що можуть не випустити заброньованого працівника у листопаді

Під час перевірки прикордонники оцінюють документи та обставини конкретної поїздки. Якщо бронювання є, але інших необхідних умов не виконано, це може стати причиною відмови.

Проблеми можуть виникнути, якщо:

строк дії бронювання завершився або його статус не підтверджується;

військово-облікові відомості містять помилки чи не відповідають актуальному стану;

чоловік не має документів, необхідних для його категорії;

мета відрядження не підтверджена належними документами;

законодавчі вимоги до конкретної підстави для виїзду не виконані.

Перевірити дані у військовому обліку та статус бронювання краще до дня поїздки. Проте навіть відсутність помилок у реєстрах не гарантує пропуску, адже остаточне рішення ухвалюють після перевірки всіх необхідних умов.

Особливий порядок для журналістів і працівників медіа

Для певних категорій журналістів, працівників медіа та представників сфери стратегічних комунікацій передбачений окремий порядок службових поїздок за кордон. Він стосується й чоловіків віком від 23 до 60 років, якщо вони відповідають установленим вимогам.

Одним із необхідних документів для журналістів і працівників медіа є лист-погодження Державного комітету телебачення і радіомовлення України. У ньому зазначають мету поїздки, заплановану дату виїзду, орієнтовний термін повернення та пункт пропуску через державний кордон.

Також необхідно виконати вимоги щодо військово-облікових документів та підготувати інші підтвердження, передбачені для конкретного випадку. Для цієї категорії правила виїзду описані у постанові Кабінету Міністрів № 1509, яка внесла зміни до порядку перетинання державного кордону.

Перед відрядженням варто перевірити актуальний перелік документів і переконатися, що погодження та інші необхідні папери оформлені належним чином.

Як заздалегідь з’ясувати, чи є обмеження на виїзд у листопаді

Перед поїздкою можна перевірити, чи встановлено щодо людини тимчасове обмеження на перетин державного кордону. Для цього доступні відповідні інформаційні інструменти Державної прикордонної служби України.

Такі перевірки можуть допомогти з’ясувати наявність окремих обмежень, зокрема пов’язаних із виконавчими провадженнями. Наприклад, питання може стосуватися невиконаних зобов’язань зі сплати аліментів або іншої заборгованості, щодо якої застосовано відповідні заходи.

Не варто плутати перевірку наявності обмеження з підтвердженням права чоловіка на виїзд під час воєнного стану. Онлайн-сервіс не замінює перевірки документів і підстав, установлених законодавством. Навіть якщо окремої заборони немає, право на перетин кордону все одно визначається чинними правилами.

Якщо під час перевірки виявлено обмеження, потрібно з’ясувати його причину та, за можливості, врегулювати питання до запланованої поїздки.

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