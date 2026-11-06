Загалом від початку минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень.

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4 873 дрони-камікадзе та здійснив 1 677 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 6 листопада 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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