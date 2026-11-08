Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 8 листопада 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетного та 47 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5405 дронів-камікадзе та здійснив 1897 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 8 листопада 2026
Втрати ворога на 8 листопада 2026
- близько 1 606 400 (+2 290) осіб,
- танків — 12 458 (+2),
- бойових броньованих машин — 25 668 (+14),
- артилерійських систем — 52 044 (+44),
- РСЗВ — 2 257,
- засобів ППО — 1 751 (+4),
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 099 (+6),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 600 177 (+1 337),
- крилатих ракет — 5 196 (+4),
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 171 850 (+461),
- спеціальної техніки — 4 888 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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