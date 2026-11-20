20 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав народного депутата України Сергія Кузьміних винним у зловживанні впливом та призначив йому 3 роки і 6 місяців позбавлення волі.

Крім того, депутату заборонили обіймати певні посади протягом трьох років.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

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ВАКС виніс вирок нардепу Сергію Кузьміних

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 20 листопада 2026 року ухвалила обвинувальний вирок щодо народного депутата Сергія Кузьміних.

Його визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

За рішенням суду, Кузьміних має відбути 3 роки і 6 місяців ув’язнення. Також йому призначили додаткове покарання у вигляді заборони обіймати певні посади строком на три роки.

Водночас вирок ще може бути оскаржений. Адвокат народного депутата у коментарі Суспільному повідомив, що сторона захисту планує подати апеляцію на рішення ВАКС.

До розгляду апеляції нардеп залишиться під цілодобовим домашнім арештом. Також він має з’являтися за викликом суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не виїжджати за кордон без відповідних документів, які здав на зберігання, та носити електронний браслет.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро спільно з Державним бюро розслідувань викрили народного депутата від партії Слуга народу Сергія Кузьміних на отриманні хабаря.

За версією слідства, депутат міг отримувати неправомірну вигоду за сприяння в укладенні договорів на закупівлю медичного обладнання.

2 лютого 2022 року НАБУ оприлюднило відеозаписи розмов Кузьміних, у яких йшлося про отримання так званих відкатів за укладення відповідних контрактів. Також правоохоронці опублікували кадри, які, за їхніми даними, зафіксували момент передавання хабаря.

Уже 3 лютого НАБУ оголосило народного депутата в розшук, а 7 лютого його затримали. Дії Кузьміних кваліфікували за статтею про зловживання впливом.

На тлі розслідування депутат звернувся до керівництва фракції Слуга народу з проханням тимчасово виключити його зі складу парламентського об’єднання.

Сам Кузьміних тоді заявляв, що не отримував повістки на допит, а рішення правоохоронців оголосити його в розшук стало для нього несподіванкою.

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