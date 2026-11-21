Росія здійснила 109 атак ракетами і дронами на українські мости до операції у відповідь по мосту через Керченську протоку. Відповідь Сил оборони України є абсолютно справедливою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Зеленський про атаки на міст через Керченську протоку

За словами президента, йдеться саме про 109 російських атак із застосуванням ракет і безпілотників по українських мостах, а не про кількість випущених ракет. На думку Зеленського, це робить українську відповідь справедливою.

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— Хочу нагадати про атаку на Кримський міст. Путін атакував українські мости 109 разів. Не один, не два — було 109 атак із застосуванням ракет і дронів. Йдеться не про кількість ракет, а саме про кількість атак. Це важливо. Саме тому наша відповідь є абсолютно справедливою, — зазначив Зеленський.

Він також наголосив на численних доказах того, що Росія застосовувала міст через Керченську протоку для воєнних цілей, зокрема, для перекидання військової техніки.

— Всі вже мільйон разів бачили докази. Якщо він (Путін, — Ред.) має доступ до інтернету, то може сам подивитися: танки, броньована техніка, артилерія — усе це факти. У нас є всі докази, ми можемо побачити та зрозуміти, що відбувається, — сказав він.

У ніч проти 19 листопада берегові ракетні комплекси Військово-морських сил ЗСУ завдали удару ракетами Нептун по мосту через Керченську протоку. У районі Керчі пролунала серія вибухів, після яких окупанти тимчасово перекрили рух транспорту переправою.

Тоді Зеленський заявив, що атака на міст через Кримську протоку є відповіддю на систематичні атаки Росії проти української інфраструктури.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження цілі та пошкодження залізничного полотна. За повідомленнями російської сторони, було призупинено рух поїздів залізничною частиною мосту.

У Генштабі також опублікували повідомлення з привітанням на адресу мосту Васко да Гама в Лісабоні, назвавши його найдовшим у Європі після пошкодження мосту через Керченську протоку.

Джерело : Укрінформ

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