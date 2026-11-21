Росії знадобиться період від кількох місяців, щоб підняти та відтягнути пошкоджену частину мосту через Керченську протоку. Падіння автомобільної частини переправи перешкодило вільному руху суден, а російська сторона зараз проводить дослідження із залученням водолазів.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час зустрічі президента Володимира Зеленського з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Скільки часу потрібно РФ, щоб підняти частину Кримського мосту

За словами міністра оборони, в Україні оцінюють, що для підйому та відведення пошкодженої конструкції росіянам знадобиться щонайменше кілька місяців. Йдеться про арку та автомобільну частину мосту через Керченську протоку.

Зараз дивляться

— Ми оцінюємо час, коли вони здійснять підйом і відведення цієї конструкції у період від декількох місяців, — розповів Хмара.

Він також повідомив, що російська сторона вже розпочала обстеження мосту через Керченську протоку та залучила водолазів для з’ясування технічних деталей підйому конструкції.

— Падіння автомобільного мосту на шляху проходження суден під мостом загалом перешкодило вільному пересуванню суден. Але ми розуміємо, що вони зараз проводять дослідження. Вони спустили водолазів і розбираються в деталях, як можна підняти та підтягнути пошкоджений елемент мосту, — зазначив глава Міноборони.

Ураження мосту через Керченську протоку

У ніч на 17 листопада підрозділи СБУ спільно із Силами оборони провели багатоетапну спецоперацію з ураження мосту через Керченську протоку, внаслідок якої автомобільна арка та проліт споруди впали у воду.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив руйнування прольоту автомобільної частини мосту через Керченську протоку та пошкодження залізничної. Там наголосили, що переправа була головною логістичною артерією для перекидання пального, боєприпасів, техніки та особового складу армії Росії на півострів та далі на південь України.

Крім того, у ніч проти 19 листопада берегові ракетні комплекси Військово-морських сил ЗСУ завдали удару ракетами Нептун по Керченському мосту. У районі Керчі пролунала серія вибухів, а Генштаб ЗСУ підтвердив ураження цілі та пошкодження залізничного полотна, після чого рух мостом перекрили.

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