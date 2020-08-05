Нафтогаз встановив ціну на газ для побутових споживачів у серпні на рівні 3,24 грн/кубометр (з ПДВ та без вартості доставки).

Тобто вартість блакитного пального за місяць зросла на 27 копійок за кубометр, або на 9%.

У НАК зростання цін пояснюють наближенням опалювального сезону.

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З 1 серпня припинила дію постанова Кабміну про покладення на Нафтогаз спеціальних обов’язків на ринку газу (ПСО), а всі побутові споживачів переведені на тариф Місячний. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ.

У липні 2020 ціна на газ також зросла – на 7% (2,298 тис. грн за тисячу кубометрів).

Водночас у Нафтогазі кажуть, що, незважаючи на підвищення цін ближче до опалювального сезону, вартість газу в 2020 році буде нижчою у порівнянні з минулим приблизно на 30%.

Джерело: Нафтогаз