Збій у роботі Приватбанку: клієнтам повернули гроші

Приватбанк відновив стабільну роботу своєї системи та повернув гроші всім клієнтам, у яких напередодні двічі списали кошти через технічний збій.

У прес-службі установи зазначили, що їхні колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити збій у роботі, який стався 26 червня.

Водночас у Приватбанку пообіцяли, що працівники фінансової установи докладуть всіх можливих зусиль, щоб така ситуація більше не повторилася.

Приватбанк перепросив за тимчасові незручності та подякував своїм клієнтам за надзвичайне терпіння.

26 червня стався збій у роботі Приватбанку. У клієнтів двічі списали гроші з платіжних карток після здійснення фінансових операцій.

Телефонна лінія Приватбанку в цей день була перевантажена. Клієнти не могли додзвонитися до служби підтримки. У користувачів платіжних карток списало з рахунків від 50 до 1 тис. грн. У Приватбанку вибачилися за технічний збій.

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Джерело: Приватбанк