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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Зеленський підписав закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів

Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Документ визначає порядок оподаткування компаній-нерезидентів, які надають електронні послуги населенню України.

На думку Офісу президента, такий крок сприятиме збільшенню надходження податків до державного бюджету України.

Відтепер іноземні компанії, які надають жителям України електронні послуги, зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ, якщо загальна сума від здійснення цих операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Зазначається, що компанії-нерезиденти складатимуть звітність в електронному форматі двома мовами, серед яких українська та англійська.

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Крім того, від сплати податку звільняються операції з постачання послуг щодо дистанційного навчання, однак така мережа має використовуватися лише як засіб комунікації між викладачем та слухачем.

Водночас постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних наукових та інформаційних сайтів також звільнюється від оподаткування.

Також з 1 січня 2022 року скасовується ПДВ під час оплати українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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